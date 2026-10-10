Xã Ứng Hòa sắp xếp mô hình tổ chức và công tác cán bộ

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Quý

Hội nghị đã nghe công bố Nghị quyết thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã và các Quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, xã tổ chức 3 phòng chuyên môn thành 5 phòng, bao gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ - Tư pháp, Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Văn hóa - Xã hội.

Đảng ủy xã quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng xã, Đảng bộ UBND xã và sắp xếp, thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Đồng chí Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa và đồng chí Nguyễn Đức Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo 5 phòng chuyên môn thuộc UBND xã. Ảnh: Mai Quý

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhấn mạnh, việc sắp xếp, thành lập các phòng chuyên môn và các tổ chức Đảng không chỉ là yêu cầu khách quan trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu quả hoạt động của các phòng ban chuyên môn, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng uỷ xã, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền.

Đồng chí Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa và đồng chí Nguyễn Đức Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các Chi bộ mới thành lập. Ảnh: Mai Quý

Đồng chí Đàm Văn Huân đề nghị các phòng chuyên môn, các tổ chức đảng mới được sắp xếp, thành lập cần sớm ổn định tổ chức, thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ và dữ liệu; xác định rõ cơ quan, công chức tiếp tục xử lý các hồ sơ đang giải quyết.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng và triển khai quy chế làm việc, chương trình kế hoạch công tác, chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn.

Đồng chí Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa và đồng chí Nguyễn Đức Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các Chi bộ mới thành lập. Ảnh: Mai Quý

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa Đàm Văn Huân bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường. Từ đó, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng chuyên môn và toàn hệ thống chính trị xã, góp phần xây dựng xã Ứng Hòa ngày càng phát triển.