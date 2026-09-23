Xã Ứng Hòa mở hướng nâng giá trị nuôi trồng thủy sản

Cùng với mở rộng quy mô, địa phương đẩy mạnh thử nghiệm những mô hình nuôi mới, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Trong đó, mô hình nuôi cua cà ra tại Hợp tác xã Thủy sản Đống Long được triển khai, từng bước theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình nuôi.

Bên cạnh đó, 3 mô hình thủy sản mới được thực hiện gồm: Nuôi cá chép, cá trắm cỏ theo tiêu chuẩn VietGAP tại Giang Triều, Thanh Hội; ứng dụng năng lượng tái tạo để vận hành hệ thống oxy tại Xuân Đài; nuôi cá rô phi theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Cầu.

Thời gian tới, xã Ứng Hòa xác định phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng chuyên canh, an toàn, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Xã tiếp tục rà soát, quy hoạch và quản lý chặt chẽ các vùng nuôi, khuyến khích người dân tích tụ, tập trung diện tích, đầu tư cơ sở hạ tầng ao nuôi và từng bước chuyển đổi những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang nuôi thủy sản phù hợp. Xã cũng khuyến khích ứng dụng công nghệ, tự động hóa trong quản lý ao nuôi, sử dụng năng lượng tiết kiệm, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm tác động đến môi trường.