Xã Ứng Hòa mở hướng nâng cao giá trị nuôi trồng thủy sản

Tiếp sức cho nông dân đưa vật nuôi mới vào nuôi trồng

Theo định hướng phát triển, nông nghiệp vẫn là trụ cột kinh tế của Ứng Hòa. Địa phương có địa hình bằng phẳng, phù hợp với sản xuất nông nghiệp, trong đó thủy sản là một trong những thế mạnh. Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã đạt 2.415,58ha, chiếm hơn 50% diện tích đất nông nghiệp; hoạt động nuôi trồng thủy sản đang được phát triển theo hướng chuyên canh, quy mô và mật độ nuôi cao.

Cùng với việc duy trì những đối tượng nuôi quen thuộc, Ứng Hòa đang tìm kiếm các mô hình mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc thử nghiệm nuôi cua cà ra thương phẩm trong ao là một trong những bước đi theo hướng này.

Đại diện chính quyền xã Ứng Hòa khảo sát mô hình nuôi cua cà ra của gia đình ông Nguyễn Minh Thư

Tại khu vực Cánh Cửa ao dưới, thôn Đống Long, những ao nuôi vốn quen thuộc với cá trắm, cá chép, rô phi đang được bổ sung một đối tượng mới - cua cà ra, còn gọi là cua lông, cua da. Ao nuôi rộng 4.000m² của gia đình ông Nguyễn Minh Thư được xã lựa chọn thực hiện mô hình nuôi thử nghiệm cua cà ra thương phẩm.

Để chuẩn bị cho vụ nuôi, từ tháng 4/2026, gia đình ông Thư tháo cạn nước, nạo vét bùn đáy, gia cố bờ, xử lý đáy bằng vôi và chế phẩm theo hướng dẫn kỹ thuật. Ao sau đó được cấp nước, trồng rong tạo nơi trú ẩn cho cua. Tháng 5/2026, khi các điều kiện môi trường được bảo đảm, gia đình thả 12.000 con cua giống, tương đương mật độ 3 con/m².

Theo khảo sát của Phòng Kinh tế xã Ứng Hòa, đến nay cua sinh trưởng khá tốt, kích cỡ khá đồng đều, khả năng bắt mồi tốt, sức khỏe ổn định. Đến thời điểm khảo sát, mô hình chưa ghi nhận dịch bệnh hoặc hao hụt bất thường; các yếu tố môi trường trong ao được duy trì trong ngưỡng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

Trưởng phòng Kinh tế xã Ứng Hòa Đỗ Thị Kim Đức cho biết, cua cà ra có khả năng thích nghi với điều kiện ao, hồ có nền đáy bùn pha sét, có thể tận dụng một phần nguồn thức ăn tự nhiên và phù hợp với quy mô sản xuất của hộ gia đình. Mô hình cũng đặt yêu cầu kiểm soát môi trường ao nuôi thông qua các biện pháp kỹ thuật, sử dụng vôi và chế phẩm sinh học theo hướng dẫn, qua đó hạn chế những tác động không tốt đến môi trường.

Để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận đối tượng nuôi mới, theo kế hoạch, ngân sách xã hỗ trợ 50% kinh phí mua giống và thức ăn; hộ dân đối ứng phần còn lại cùng các vật tư cần thiết. Cách làm này vừa hỗ trợ bước đầu cho hộ tham gia, vừa đặt yêu cầu về sự chủ động, trách nhiệm của người dân trong quá trình sản xuất.

Hướng tới vùng thủy sản an toàn, hiệu quả cao

Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình cho biết, địa phương định hướng khai thác tốt lợi thế vùng trũng nhưng phải dựa trên cơ sở khoa học và hiệu quả thực tế. Những mô hình mới sẽ được đánh giá qua các yếu tố như năng suất, chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất, đầu ra và khả năng thích ứng với điều kiện của người dân.

Theo đó, thử nghiệm nuôi cua cà ra nằm trong định hướng rộng hơn của Ứng Hòa nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng chuyên canh, an toàn, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Dù kết quả bước đầu tích cực, Ứng Hòa xác định nuôi cua cà ra vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, còn nhiều vấn đề cần được làm rõ, nhất là nguồn giống, kỹ thuật chăm sóc và hiệu quả kinh tế.

Xã sẽ theo dõi đến hết chu kỳ nuôi và đánh giá đầy đủ trước khi quyết định có phát triển tiếp hay không. Nếu mô hình đạt kết quả tốt, địa phương sẽ nghiên cứu hoàn thiện quy trình, tổ chức cho người dân tham quan, học tập và từng bước mở rộng tại những khu vực phù hợp.

Cùng với mô hình nuôi cua cà ra tại Đống Long, địa phương đang triển khai một số mô hình thủy sản mới như nuôi cá chép, cá trắm cỏ theo tiêu chuẩn VietGAP tại Giang Triều, Thanh Hội; ứng dụng năng lượng tái tạo để vận hành hệ thống oxy tại Xuân Đài; nuôi cá rô phi theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Cầu.

Nông dân xã Ứng Hoà thu hoạch thủy sản

Ông Bình cho biết thêm, việc chuyển hướng nâng giá trị nuôi trồng thủy sản là bước đi cụ thể của địa phương nhằm thực hiện tiêu chí số 3 về phát triển kinh tế nông thôn, quy định tại Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Việc đưa vật nuôi mới vào nuôi trồng cũng phù hợp với tư duy xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn này, đó là chuyển đổi từ “đạt chuẩn” sang “phát triển bền vững”, lấy chất lượng sống thực chất của người dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách.

Đồng thời, việc thận trọng trong thử nghiệm vật nuôi mới cũng nhằm đáp ứng yêu cầu cao hơn về chất lượng phát triển, môi trường sống, ứng dụng công nghệ và khả năng tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Theo ông Nguyễn Đức Bình, thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, quy hoạch và quản lý chặt chẽ các vùng nuôi; khuyến khích người dân tích tụ đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng ao nuôi và từng bước chuyển đổi những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang nuôi thủy sản phù hợp. Cùng với đó là khuyến khích ứng dụng công nghệ, tự động hóa trong quản lý ao nuôi, sử dụng năng lượng tiết kiệm, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm tác động đến môi trường.

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