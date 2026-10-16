Xã Ứng Hòa kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội thông qua những thước phim tài liệu, phóng sự về chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng.

Lãnh đạo xã Ứng Hòa tặng hoa chúc mừng lực lượng vũ trang. Ảnh: Lê Quí

Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Đại diện các cán bộ, nhân viên lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn đã phát biểu bày tỏ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng qua các thời kỳ; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của người quân nhân, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, UBND xã Ứng Hòa trao tặng 75 suất quà tri ân các đối tượng thuộc Lực lượng vũ trang.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Bình mong muốn Lực lượng vũ trang xã tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Bình yêu cầu Lực lượng vũ trang xã tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tăng cường phối hợp với Công an xã giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang xã cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", góp phần xây dựng xã Ứng Hòa ngày càng phát triển.