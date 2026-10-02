Xã Ứng Hòa: Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư

UBND xã Ứng Hòa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư. Ảnh: Lê Quí

Tình huống giả định được xây dựng tại một hộ gia đình có hoạt động kinh doanh hàng tạp hóa kết hợp với nơi ở. Do sự cố chập điện tại khu vực kinh doanh, ngọn lửa bén vào hàng hóa, giấy, bìa carton, bao bì, nhựa, vải và các vật dụng dễ cháy, đám cháy nhanh chóng phát triển và sinh nhiều khói, khí độc.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người. Hai người kịp thời thoát ra ngoài, hai người còn lại bị mắc kẹt bên trong. Một người bị thương trong quá trình thoát nạn, người còn lại chưa thể tự thoát ra ngoài do khói, khí độc và nhiệt độ cao.

Các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Lê Quí

Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân nhanh chóng báo động, gọi lực lượng chức năng và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý ban đầu. Lực lượng tại cơ sở đồng thời tổ chức cứu người, di chuyển tài sản và giữ thông thoáng tuyến đường để xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Khi Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 36 có mặt, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng triển khai trinh sát, xác định vị trí người mắc kẹt và tổ chức cứu nạn. Nạn nhân bị thương được đưa ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế chăm sóc. Các chiến sĩ tiếp tục tìm kiếm, bảo đảm không còn người mắc kẹt trong công trình.

Các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Lê Quí

Cùng với công tác cứu người, lực lượng chữa cháy triển khai phun nước, làm mát và ngăn cháy lan sang khu vực sinh hoạt và các hộ dân liền kề. Sau thời gian ngắn triển khai, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Thông qua diễn tập, các lực lượng được thực hành cơ chế báo động, chỉ huy, phối hợp chữa cháy và cứu người; đồng thời giúp người dân nâng cao kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống và thoát nạn khi xảy ra cháy. Qua đó góp phần xây dựng khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân trên địa bàn.