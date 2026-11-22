Xã Ứng Hòa đánh giá hiệu quả mô hình kinh tế chuyên canh
Uỷ ban nhân dân xã Ứng Hòa tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Nuôi thử nghiệm cua cà ra thương phẩm trong ao” trên địa bàn xã năm 2026. Được triển khai trên diện tích 4.000m² tại hộ ông Nguyễn Minh Thư, với 6.000 con cua giống được thả nuôi từ tháng 5/2026, cỡ giống khoảng 60-70 con/kg. Sau 7 tháng, trọng lượng trung bình đạt 150-180 gam/con.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-ung-hoa-danh-gia-hieu-qua-mo-hinh-kinh-te-chuyen-canh-246261122220626951.htm