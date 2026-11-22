Sau 100 ngày cao điểm chuyển đổi số, xã Đan Phượng ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên cả ba lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Địa phương đã hỗ trợ 1.501 hộ kinh doanh, doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số; đưa 13 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ Phùng cùng 5 tuyến phố kinh doanh.