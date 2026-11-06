Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa Đàm Văn Huân trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Lê Quí

Ngày 6-11, Đảng ủy xã Ứng Hòa trang trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2026). Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp bền bỉ của các thế hệ đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Ứng Hòa có 120 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm, 86 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm và 8 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ứng Hòa Đặng Văn Đông trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Ảnh: Lê Quí

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Hoàng Minh Xá, đảng viên Chi bộ thôn Hòa Lâm bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của bản thân được Đảng ghi nhận. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Lê Quí

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trân trọng gửi lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, những tấm Huy hiệu được trao hôm nay không chỉ ghi nhận quá trình phấn đấu của mỗi cá nhân mà còn là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, quê hương và toàn Đảng bộ xã Ứng Hòa.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần tiên phong, gương mẫu; bằng uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đóng góp những ý kiến tâm huyết vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tiếp tục là những tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư, quan tâm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đối với các cấp ủy chi bộ, cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò, kinh nghiệm của đội ngũ đảng viên cao tuổi Đảng…