Xã U Minh tiếp nhận 69 đơn vị máu trong lần đầu tổ chức hiến máu tình nguyện

Ông Phạm Văn Chuột, Phó Chủ tịch UBND xã U Minh (bìa trái), thăm hỏi, động viên những người tham gia hiến máu tình nguyện.

Hiến máu tình nguyện là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia vì cộng đồng. Mỗi đơn vị máu được trao đi góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, đồng thời mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân cần máu.

Ông Phạm Văn Chuột, Phó Chủ tịch UBND xã U Minh, cho biết đây là đợt vận động hiến máu tình nguyện đầu tiên được tổ chức trên địa bàn xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Địa phương sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trước đây; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần duy trì phong trào ngày càng phát triển bền vững.

Người tham gia hiến máu được tư vấn, sàng lọc sức khoẻ trước khi thực hiện hiến máu.

Hưởng ứng hoạt động, chị Lê Ái Nhân, ở ấp Kênh Hội, xã U Minh, chia sẻ: “Tuổi trẻ không chỉ thể hiện tinh thần xung kích qua các công trình, phần việc vì cộng đồng mà còn bằng những hành động thiết thực xuất phát từ trái tim. Trong đó, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử nhân ái, góp phần trao thêm cơ hội sống cho những người bệnh đang cần máu”.

Đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Ban tổ chức trao quà tri ân những người tham gia hiến máu tình nguyện.

Trong đợt này, Ban tổ chức tiếp nhận 69 đơn vị máu. Kết quả bước đầu thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ và Nhân dân xã U Minh, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh, lan toả thông điệp “Hiến máu cứu người - Trao đời sự sống”./.