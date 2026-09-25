Xã U Minh Thượng bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

Căn nhà thứ nhất được bàn giao cho hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ngụ ấp Minh Tiến A, kinh phí xây dựng 98 triệu đồng.

Căn nhà thứ hai được bàn giao cho hộ bà Lâm Thị Bé Hai, ngụ ấp Minh Cường, kinh phí xây dựng 80 triệu đồng.

Cả hai căn nhà được xây dựng theo kết cấu mái tole, nền gạch. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã U Minh Thượng vận động chùa Linh Phước (phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh) tài trợ mỗi căn 60 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp thêm.

ĐỨC PHÚ - HỒNG DỪA