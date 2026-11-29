Thiếu tá Trần Quốc Hưng, Phó Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, Tổ 2 bắt đầu triển khai nhiệm vụ tại xã U Minh từ ngày 23/11/2026. Đến nay, lực lượng đã tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại 2 nghĩa trang tạm thuộc ấp Tiểu Dừa. Hiện tổ đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các nghĩa trang tạm còn lại trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Chuột, Phó Chủ tịch UBND xã U Minh, cảm ơn đội tìm kiếm đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn này.

Ông Phạm Văn Chuột, Phó Chủ tịch UBND xã U Minh bày tỏ trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo xã U Minh cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời khẳng định địa phương sẽ luôn quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị đội kịp thời thông tin đến UBND xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã để cùng phối hợp tháo gỡ.

Đoàn công tác gửi tặng phần quà của Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã U Minh đến lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thay mặt lực lượng làm nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Quốc Hưng cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của lãnh đạo địa phương; đồng thời khẳng định cán bộ, chiến sĩ trong đội sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Trần Quốc Hưng, Phó Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo xã U Minh.

Theo kế hoạch, Tổ 2 triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 5 nghĩa trang tạm trên địa bàn xã U Minh. Đến nay, tổ đã hoàn thành công tác tìm kiếm tại 2 nghĩa trang tạm Móng Chim và Kinh Năm Đất Sét, thuộc ấp Tiểu Dừa, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ. Hiện lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại nghĩa trang tạm Rạch Nai, thuộc Ấp 30 tháng 4, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực theo kế hoạch.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hiện có 13 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại xã U Minh.