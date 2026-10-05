Xã U Minh hỗ trợ gia đình ngư dân tử nạn trên biển

Đoàn công tác UBND xã U Minh thăm hỏi và chia sẻ với nỗi đau của gia đình nạn nhân.

Theo thông tin từ gia đình, ông Q.V.B cùng hai người con ra biển câu mực. Trong lúc câu, ông B không may rơi xuống nước. Phát hiện sự việc, hai người con lập tức nhảy xuống cứu, đưa được ông lên ghe. Tuy nhiên, do bị chìm trong thời gian lâu, ông B đã không qua khỏi.

Phương tiện câu mực của gia đình ông Q.V.B.

Gia đình ông Q.V.B thuộc diện đặc biệt khó khăn, không đất sản xuất, lại đông con. Dù đã ở tuổi 65, ông B vẫn phải ra biển lao động để trang trải cuộc sống.

Sau sự cố đau lòng, vợ ông không đủ điều kiện lo hậu sự, phải mượn nhà con rể để tổ chức tang lễ.

Ông Võ Văn Bình, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã U Minh, trao hỗ trợ cho gia đình.

Đại diện đoàn công tác gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên thân nhân cố gắng vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Đoàn cũng đã trao một phần kinh phí cùng gạo hỗ trợ, giúp gia đình trang trải chi phí hậu sự./.