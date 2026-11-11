Xã U Minh bàn giao căn nhà Đại đoàn kết thứ 25 cho hộ nghèo
Thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), ngày 11/11, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã U Minh tổ chức bàn giao căn nhà Đại đoàn kết thứ 25 cho hộ nghèo trên địa bàn xã.
Căn nhà được bàn giao cho gia đình ông Trịnh Văn Nhơn (ấp Lung Sen) có diện tích 92 m2, xây dựng theo tiêu chuẩn "3 cứng" với nền lát gạch, vách và mái lợp tôn, có nhà tiêu hợp vệ sinh.
Tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Trong đó, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh vận động Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp thêm.
Tại lễ bàn giao nhà, ông Lê Văn Đợi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã U Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, động viên gia đình tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã U Minh đã vận động xây dựng và bàn giao 25 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 2 tỷ đồng, giúp người dân an cư, yên tâm vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no./.
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