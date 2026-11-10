Xã Tuy Phước chủ động khơi thông dòng chảy phòng, chống lũ

Từ đầu tháng 9 đến nay, công tác rà soát, xử lý các điểm ách tắc dòng chảy được xã triển khai liên tục. Phạm vi thực hiện không chỉ ở các tuyến sông chính mà còn bao gồm kênh đất, khu vực chân cầu, những tuyến thoát nước quanh khu dân cư và hệ thống đê đất.

Xã Tuy Phước huy động máy móc khơi thông dòng chảy tại khu vực cầu 15, giáp hai thôn Trung Tín và Huỳnh Mai, bảo đảm tiêu thoát nước. Ảnh: Nhật Trường

Xã đã huy động 25 dân quân cùng 8 xe múc, 4 xe ủi phục vụ các phần việc phòng, chống lũ, tập trung khơi thông dòng chảy, gia cố những vị trí xung yếu.

Theo ông Trần Minh Quang - Chủ tịch UBND xã: Để chủ động ứng phó với mưa lũ, địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh triển khai công tác đền bù, nạo vét dòng chảy dọc đê sông Cát và sông Trường Úc. Trong đó, khu vực đê sông Cát qua thôn Diêu Trì được địa phương tập trung xử lý các công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, tạo điều kiện bảo đảm tiêu thoát lũ.

Cùng với các tuyến sông, xã chủ động khơi thông những trục tiêu thoát nước chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Đặc biệt, địa phương đã chủ động khơi thông các khu vực dọc kênh thoát lũ TX5 theo quy hoạch được duyệt; hành lang thoát lũ phía dưới chân cầu 15, khu vực đê bờ Nhì và các tuyến kênh quanh khu vực Diêu Trì (cũ), tạo thuận lợi cho nước lưu thông, hạn chế nguy cơ ứ đọng khi mưa lớn.

Rút kinh nghiệm đợt mưa lũ tháng 11-2025, khi có phương tiện nhưng thiếu người điều khiển, am hiểu địa hình, xã tổ chức tập huấn, thực hành cứu hộ cho dân quân và lực lượng xung kích. Việc thực hành giúp lực lượng tại chỗ nâng cao khả năng sử dụng phương tiện, phối hợp xử lý tình huống và hỗ trợ người dân khi có sự cố.

Lực lượng dân quân xã Tuy Phước phát quang cây bụi, dọn hành lang thoát lũ. Ảnh: Nhật Trường

Anh Nguyễn Quốc Khánh (dân quân xã) chia sẻ: “Qua lớp tập huấn, tôi học những kỹ năng như bơi lội, chèo xuồng, lái ca nô, bơi cứu người và cứu hộ”.

Địa phương cũng đã cập nhật lực lượng, phương tiện, phương án ứng phó trên phần mềm phòng, chống thiên tai của tỉnh, làm cơ sở huy động và tổ chức di dời dân theo từng kịch bản.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước, bảo vệ các khu dân cư và giúp địa phương chủ động ứng phó khi mưa lớn, ngập lụt xảy ra.