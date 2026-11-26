Xã Tuấn Đạo chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại các thôn, toàn xã hiện có 8 thôn, với 1.658 hộ, 6.294 nhân khẩu; có 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 38,45% dân số.

Ưu tiên giao thông, phát triển kinh tế nông thôn

Một trong những nhiệm vụ được Tuấn Đạo tập trung thực hiện là đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. Hiện nay, mạng lưới giao thông cơ bản bảo đảm kết nối trung tâm xã với các thôn, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, một số tuyến đường mặt hẹp, xuống cấp, chưa được cứng hóa đồng bộ, nhất là tại những khu vực địa hình đồi dốc, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Tuấn Đạo nỗ lực nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Theo kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026, giai đoạn 2026-2027, xã dự kiến thực hiện 16,209 km đường giao thông. Trong đó, năm 2026 thực hiện 9,585 km, năm 2027 thực hiện 6,624 km.

Tổng kinh phí dự kiến khoảng 22,420 tỷ đồng, gồm ngân sách thành phố Bắc Ninh hỗ trợ khoảng 18,751 tỷ đồng và phần đối ứng của địa phương, Nhân dân khoảng 3,668 tỷ đồng. Việc triển khai chương trình được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện đi lại, kết nối các khu dân cư và phục vụ phát triển sản xuất.

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã chú trọng khai thác lợi thế sản xuất nông, lâm nghiệp. Hiện địa phương có khoảng 8.462,69 ha đất lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 71,5%. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế rừng, cây ăn quả, chăn nuôi và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

Toàn xã Tuấn Đạo có khoảng 363,11 ha cây ăn quả, sản lượng hơn 1.700 tấn mỗi năm, trong đó sản lượng vải khoảng 1.300 tấn. Tuy nhiên, sản xuất vẫn chủ yếu theo quy mô hộ gia đình, phân tán; việc áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ, cấp mã số vùng trồng, chứng nhận chất lượng và liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế.

Để nâng cao giá trị sản xuất, Tuấn Đạo quan tâm phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hiện xã có 3 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, gồm Hương nến Bồng Am, Mật ong rừng và Miến dong Sơn Động.

Địa phương tiếp tục hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ; phấn đấu phát triển thêm sản phẩm OCOP đạt 4-5 sao đến năm 2030.

Trên địa bàn hiện có 5 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp và các ngành nghề liên quan; 16 doanh nghiệp và hơn 300 hộ kinh doanh. Khu vực kinh tế tư nhân bước đầu góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, quy mô hoạt động của phần lớn doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn nhỏ, khả năng liên kết chuỗi giá trị chưa cao.

Gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững

Cùng với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở Tuấn Đạo.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 44,975 triệu đồng/người/năm, tăng khoảng 8,3% so với năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo là 6,2%, hộ cận nghèo 2,52%. Năm 2026, xã đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10-11%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4%.

Người dân xã Tuấn Đạo làm hương để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Các giải pháp giảm nghèo được triển khai gắn với hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Địa phương cũng chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân.

Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và tỷ lệ hộ được sử dụng điện bảo đảm yêu cầu đều đạt 100%. Công tác giáo dục, phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì.

Trong cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã từng bước đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử. Năm 2026, trung tâm tiếp nhận 5.008 hồ sơ, đã trả kết quả 4.981 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,46%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt 95,33%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm được quan tâm triển khai. Với diện tích rừng lớn, tỷ lệ che phủ đạt 71,5%, địa phương có lợi thế trong bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển cảnh quan nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã vẫn còn nhiều khó khăn về giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại, chất lượng dịch vụ y tế, nước sạch, xử lý chất thải và phát triển sản xuất hàng hóa. Nguồn lực ngân sách địa phương còn hạn chế, trong khi nhu cầu khắc phục hậu quả thiên tai và đầu tư hoàn thiện các tiêu chí rất lớn.

Thời gian tới, Tuấn Đạo tiếp tục rà soát hiện trạng từng tiêu chí, xác định những nội dung cần ưu tiên, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp. Địa phương cũng đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, thương mại; đồng thời hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc trưng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới được Tuấn Đạo gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, hướng tới xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.