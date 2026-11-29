Từ ngày được tặng bộ bàn ghế mới, em Hoàng Thục Linh, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuấn Đạo số 1, ở thôn Nam Bồng có góc học tập riêng. Trước đây, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc sắm một bộ bàn ghế cho con cũng không dễ dàng. Nay Linh có chỗ ngồi học thuận tiện, sách vở được xếp ngay ngắn.

Lãnh đạo xã Tuấn Đạo kiểm tra tiến độ xây nhà cho gia đình bà Hoàng Thị Giang, thôn Tuấn Sơn.

Linh là một trong 18 học sinh được nhận bàn học từ chương trình “Góc học tập cho em” do chị La Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Tuấn Đạo triển khai, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chị Hằng cho biết: "Trong những chuyến công tác về thôn, bản, chứng kiến nhiều học sinh thiếu thốn điều kiện học tập, tôi chủ động kết nối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Nam và một họa sĩ ở Hà Nội cùng nhiều tổ chức, cá nhân tặng bàn học, sách vở, truyện tranh cho học sinh vùng cao".

Điểm khác trong cách làm của chị Hằng là tìm hiểu nhu cầu trước khi vận động. Có em cần bàn học, có em thiếu sách vở. Khi biết rõ hoàn cảnh từng gia đình, chị trao đổi với các tổ chức, cá nhân có điều kiện hỗ trợ để lựa chọn những phần quà phù hợp. Nhờ vậy, việc giúp đỡ không dàn trải.

Không chỉ vận động bàn ghế, sách vở, cấp ủy, chính quyền xã còn hỗ trợ máy tính cho học sinh vượt khó. Từ ngày 13 đến ngày 19/11, chương trình do UBND xã phát động đã tiếp nhận 53,7 triệu đồng và một bộ máy tính từ sự đóng góp của cán bộ, đảng viên, người lao động các cơ quan, đơn vị, trường học. VNPT Sơn Động hỗ trợ đường truyền Internet đến nhà các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với các tổ chức, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp nhận đỡ đầu học sinh khó khăn. Trong đó có em Triệu Thị Liễu, học sinh lớp 6, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuấn Đạo số 1 được tặng máy tính xách tay. Liễu chia sẻ: “Từ ngày có máy tính mới, em có thêm thông tin, kiến thức hỗ trợ việc học trên lớp. Em vô cùng biết ơn, trân trọng món quà này”.

Nhiều năm qua, vợ chồng bà Hoàng Thị Giang và ông Hoàng Văn Tuấn, thôn Đá Bờ sống trong căn lán tạm ven suối. Tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động, cuộc sống chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm. Sau mùa mưa bão năm 2025, căn lán bị dột, vách hư hỏng. Mong muốn có ngôi nhà kiên cố nhưng gia đình không có tiền xây dựng. Nắm bắt hoàn cảnh ấy, cấp ủy, ban quản lý thôn báo cáo, đề xuất với xã phương án giúp đỡ.

Qua khảo sát, địa phương nhận thấy nếu chỉ vận động kinh phí xây nhà thì chưa giải quyết được khó khăn bởi gia đình không có đất ở. Từ đó, phương án “xã mua đất, thôn xây nhà” được thống nhất triển khai. Xã đảm nhận vận động nguồn lực mua đất; thôn huy động tiền, vật liệu và ngày công xây dựng. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận trực tiếp phối hợp thực hiện.

Từ sự kết nối của cán bộ địa phương, tháng 9/2026, ngôi nhà rộng hơn 100 m² của gia đình bà Giang hoàn thành, tổng giá trị đất và công trình hơn 600 triệu đồng. Được bàn giao ngôi nhà mới bà Giang xúc động nói: "Vợ chồng tôi giờ có đất, có nhà kiên cố, không còn phải lo lắng mỗi khi mưa bão. Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước và bà con đã quan tâm giúp đỡ".

Điều đáng nói ở trường hợp này là cán bộ cơ sở đã tìm cách tháo gỡ cả hai khó khăn về đất ở và kinh phí xây dựng. Khi xã vận động được đất, thôn tiếp tục huy động sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp để xây nhà. Mỗi người giúp một phần, từ tiền, vật liệu đến ngày công, cùng chung tay góp sức dựng xây nên mái nhà đoàn kết.

Cách làm đó cũng được MTTQ và các đoàn thể xã vận dụng trong chăm lo hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn. Năm 2026, địa phương hỗ trợ xây 5 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trong đó 4 nhà đã hoàn thành, 1 nhà chuẩn bị khởi công. MTTQ xã cùng các đoàn thể phối hợp trao hàng trăm suất quà. Bên cạnh giúp người dân an cư, địa phương quan tâm tạo điều kiện để hộ khó khăn phát triển sản xuất, đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình. Hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ hơn 21,5 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ hơn 15,7 tỷ đồng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tuấn Đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Thực hiện mục tiêu đó, Đảng bộ xã xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, vì dân, gần dân, sát dân là một trong ba khâu đột phá.

Theo đồng chí Lương Ngọc Duy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuấn Đạo, địa phương chú trọng phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong chăm lo đời sống Nhân dân. Với phương châm “Cán bộ xã bám thôn, cán bộ thôn bám hộ, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cán bộ phải nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình, xác định đúng nhu cầu và chủ động tìm nguồn lực giúp đỡ. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp phải công khai, minh bạch. Cùng với vận động nguồn lực xã hội, xã tập trung hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phấn đấu đến hết năm 2027 không còn hộ nghèo.

Theo kết quả tổng hợp sơ bộ, đến nay, trên địa bàn xã Tuấn Đạo còn 21 hộ nghèo, không còn hộ cận nghèo, giảm 73 hộ nghèo, 29 hộ cận nghèo so với cùng kỳ năm trước (căn cứ tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025). Để giảm nghèo bền vững, địa phương tiếp tục giao cho cán bộ, hội viên các đoàn thể xác định rõ nguyên nhân nghèo của từng hộ, nhất là những khó khăn về việc làm, thu nhập, điều kiện sản xuất và khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Với hộ còn sức lao động, ưu tiên hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, tạo việc làm; hộ cao tuổi, không còn khả năng lao động được chăm lo bằng chính sách an sinh. Những hộ mới thoát nghèo cũng cần được theo dõi, hỗ trợ để hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Từ những việc làm cụ thể cho thấy, khâu đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân đã có kết quả. Cán bộ, đảng viên không chỉ nắm bắt khó khăn mà còn trực tiếp tìm nguồn hỗ trợ, phối hợp giải quyết từng trường hợp cụ thể. Đây là cách xã Tuấn Đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, gắn trách nhiệm của cán bộ với đời sống người dân.