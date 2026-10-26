Xã Tuấn Đạo bảo tồn nghề thêu trang phục truyền thống dân tộc Dao Lô Gang

Xã Tuấn Đạo có 8 thôn với hơn 1.600 hộ, trong đó nhiều thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 43% dân số toàn xã, chủ yếu là người Dao Lô Gang, Cao Lan. Trải qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây vẫn lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc như lễ cấp sắc, lễ cầu mùa, phong tục cưới hỏi, tiếng nói và nghề thêu trang phục truyền thống. Trong đó, nghệ thuật thêu với những hoa văn, họa tiết cầu kỳ mang đậm bản sắc dân tộc Dao Lô Gang đang được quan tâm gìn giữ, trao truyền cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo UBND xã Tuấn Đạo thăm và động viên các cháu học sinh tham gia lớp học thêu.

Nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, ngày 25/10, xã Tuấn Đạo tổ chức lớp truyền dạy nghề thêu tại thôn Đá Bờ, nơi có đồng bào Dao Lô Gang và dân tộc Kinh cùng sinh sống. Lớp học diễn ra khoảng 2 tháng, tổ chức vào các ngày thứ Bảy trong tuần do những người cao tuổi, phụ nữ trong thôn am hiểu kiến thức, có kinh nghiệm thêu trang phục truyền thống trực tiếp truyền dạy.

Học viên được tìm hiểu về giá trị văn hóa, ý nghĩa của bộ trang phục dân tộc Dao Lô Gang; làm quen với nguyên liệu, dụng cụ thêu, cách lựa chọn màu chỉ, phối màu và bố cục hoa văn. Tiếp đó là thực hành các kỹ thuật thêu cơ bản, tạo hình họa tiết, ghép hoa văn trên từng bộ phận của trang phục. Nội dung truyền dạy được xây dựng phù hợp với lứa tuổi, khả năng tiếp thu của học viên, chú trọng hướng dẫn trực tiếp để các em từng bước hình thành kỹ năng thực hành.

Những sản phẩm tiêu biểu sau khi hoàn thiện sẽ được lựa chọn trưng bày tại nhà văn hóa thôn và các ngày hội truyền thống, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào Dao Lô Gang. Cùng với học nghề, các em được hướng dẫn tìm hiểu, sưu tầm những mẫu hoa văn cổ, trang phục của đồng bào còn lưu giữ trong gia đình.

Theo lãnh đạo UBND xã Tuấn Đạo, lớp dạy nghề thêu trang phục truyền thống đồng bào dân tộc Dao Lô Gang là một trong những hoạt động ý nghĩa của Chương trình Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tuấn Đạo giai đoạn 2026 - 2030, gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và giảm nghèo bền vững. UBND xã mong muốn thông qua những hoạt động này sẽ từng bước hình thành lực lượng kế cận có khả năng thực hành, tiếp nối nghề thêu truyền thống; tạo cơ sở phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng, gắn bảo tồn bản sắc dân tộc với phát triển du lịch cộng đồng.

Tại buổi khai giảng, đại biểu và học viên còn được chứng kiến tiết mục đặc sắc tái hiện đám cưới truyền thống của đồng bào dân tộc Dao Lô Gang trong trang phục truyền thống.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Bà Triệu Thị Phẩy hướng dẫn trẻ em thôn Đá Bờ học thêu.

Hội viên phụ nữ thôn Đá Bờ giới thiệu trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao Lô Gang.

Nghi lễ rước dâu theo phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao Lô Gang.

Trang phục truyền thống của cô dâu và chú rể.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do học viên lớp thêu trang phục truyền thống biểu diễn.