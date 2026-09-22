Xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi): Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa

Trước đó, nhận được thông tin người dân cung cấp, từ ngày 13 đến 23-8, lực lượng chức năng xã Đăk Tờ Kan đã tổ chức khảo sát, xác minh và tìm kiếm tại khu vực vườn cà phê thuộc thôn Tea Kan (xã Đăk Tờ Kan) đã phát hiện và cất bốc hài cốt liệt sĩ A Ngõa.

Nhân dân đón hài cốt liệt sĩ A Ngõa.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa được tổ chức trang trọng.

Liệt sĩ A Ngõa, nguyên quán thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (trước đây), nay là thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan (tỉnh Quảng Ngãi); là đội viên du kích, hy sinh ngày 30-10-1980. Theo nguyện vọng của thân nhân, hài cốt liệt sĩ A Ngõa được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tu Mơ Rông.