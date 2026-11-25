Đưa hoạt động khám sức khỏe đến từng khu dân cư ở Trường Xuân

Mới đây, tại Hội trường UBND xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song tổ chức khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ lưu động miễn phí cho người dân trên địa bàn. Ngay trong ngày đầu tổ chức, chương trình đã thu hút đông đảo người dân đến tham gia.

Xã Trường Xuân đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe về cơ sở

Trong cả buổi sáng và buổi chiều, đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song trực tiếp thăm khám, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, tư vấn chăm sóc sức khỏe và chỉ định kiểm tra thêm đối với những trường hợp cần thiết.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe của bản thân, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật, từ đó có hướng theo dõi, điều trị phù hợp.

Theo kế hoạch, ngoài địa điểm tại Hội trường UBND xã, hoạt động khám sức khỏe lưu động sẽ tiếp tục được triển khai tại bon Ta Mung và bon Njang Bơ. Việc bố trí các điểm khám tại khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là những trường hợp chưa có điều kiện tiếp cận thường xuyên với các dịch vụ y tế.

Đối với xã Trường Xuân, việc đưa đội ngũ y, bác sĩ về tận cơ sở không chỉ giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại mà còn tạo cơ hội để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Đội ngũ y, bác sĩ thăm khám sàng lọc cho người dân xã Trường Xuân

Cùng với hoạt động thăm khám, người dân còn được hỗ trợ lập Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Thông qua đó, mỗi người có thể từng bước quản lý thông tin sức khỏe của mình, thuận tiện hơn trong quá trình theo dõi, khám và điều trị bệnh sau này.

Để tạo thuận lợi cho công tác khám, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc điện thoại đã đăng nhập ứng dụng VNeID, thẻ bảo hiểm y tế, đơn thuốc và kết quả khám bệnh trước đây nếu có.

Đặc biệt, toàn bộ hoạt động khám sức khỏe trong chương trình được thực hiện miễn phí.

Phát huy vai trò của cán bộ thôn, bon

Để chương trình tiếp cận được nhiều người dân, UBND xã Trường Xuân đề nghị Ban Tự quản các thôn, bon tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đến từng hộ gia đình về mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia khám sức khỏe.

Đông đảo người dân xã Trường Xuân khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ

Trong đó, chú trọng vận động những trường hợp chưa tham gia khám chủ động sắp xếp thời gian đến các địa điểm tổ chức để được đội ngũ y, bác sĩ thăm khám, tư vấn.

Người dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chương trình có thể liên hệ trực tiếp với Trạm Y tế xã Trường Xuân hoặc trưởng thôn, bon nơi cư trú để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trước những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến việc khám sức khỏe miễn phí, như thông tin người dân sẽ bị thu tiền sau khi khám hoặc thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép.

Chính quyền xã khuyến cáo người dân tiếp nhận thông tin từ các cơ quan chức năng, không chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình.

Chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống

Một trong những ý nghĩa quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ là giúp người dân phát hiện sớm những bất thường của cơ thể, kể cả khi chưa xuất hiện các triệu chứng rõ rệt.

Đối với các bệnh lý thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, việc phát hiện sớm và có biện pháp kiểm soát phù hợp sẽ góp phần hạn chế nguy cơ biến chứng, giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh và gia đình.

Cán bộ ngành y tế xã Trường Xuân tăng cường công tác khám bệnh cho người dân

Đặc biệt, đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc được khám sức khỏe miễn phí không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc y tế mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Khám sức khỏe toàn dân cũng là bước chuyển quan trọng từ việc chỉ đến cơ sở y tế khi mắc bệnh sang chủ động phòng bệnh, theo dõi và quản lý sức khỏe thường xuyên.

Thông qua việc lập Sổ sức khỏe điện tử, kết quả thăm khám có thể được cập nhật, phục vụ quá trình quản lý sức khỏe lâu dài, tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.

Việc tổ chức khám sức khỏe lưu động tại xã Trường Xuân là hoạt động cụ thể, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và ngành y tế đối với đời sống Nhân dân. Qua đó, từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, nâng cao nhận thức về phòng bệnh, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết, đến nay, công tác khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn xã đã đạt gần 91% kế hoạch đề ra. Địa phương đang tập trung triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong năm 2026.

“Xã xác định việc khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho Nhân dân. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các thôn, bon, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, không bỏ sót trường hợp nào chưa được thăm khám”, ông Thuận nhấn mạnh.