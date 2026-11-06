Xã Trường Ninh: Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 61 đảng viên

Đại diện lãnh đạo xã Trường Ninh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên - Ảnh: M.H

Trong đợt này, có 3 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 13 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên. Đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tiên phong, gương mẫu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với các đảng viên tuổi cao, sức yếu không thể tham dự buổi lễ, lãnh đạo xã cùng cấp ủy chi bộ đã trực tiếp đến nhà trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi và động viên.