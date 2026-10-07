Xã Trường Ninh: Khắc phục, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp

Hệ thống giao thông hư hỏng, xuống cấp chủ yếu tập trung tại xã Vạn Ninh trước đây. Với địa hình bán sơn địa, các tuyến đường liên thôn, liên xã ở xã Vạn Ninh (cũ) bị xói lở, mặt đường bong tróc, tạo thành ổ voi, ổ gà, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào mùa mưa.

Các tuyến giao thông tại xã Vạn Ninh cũ, nay là xã Trường Ninh bị hư hỏng nặng- Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Hữu Lương, một người dân sinh sống tại xã Vạn Ninh (cũ) cho biết: Do tác động của yếu tố địa hình, thời tiết, bên cạnh đó, các tuyến giao thông trên địa bàn đưa vào sử dụng đã lâu nên bị hư hỏng, xuống cấp là tất yếu. Có 2 tuyến đường hư hỏng nặng là đường nối chợ cũ đến Quốc lộ 15A và đường từ thôn Đồn cũ (thôn Vạn Hải mới) đi xã Lệ Ninh. Tại 2 trục giao thông này, mặt đường bị xói lở tạo thành nhiều ổ voi, ổ gà, thường xuyên ngập đọng nước...

Theo ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng (ĐT-XD) xã Trường Ninh, người dân xã Vạn Ninh (cũ) phản ánh các tuyến đường giao thông hư hỏng, xuống cấp là đúng thực tế. Tuy nhiên, nguyên nhân một phần cũng do yếu tố lịch sử. Quá trình nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ thôn Đồn cũ đi xã Lệ Ninh, sử dụng nguồn vốn đầu tư của tỉnh Quảng Bình (cũ), bị gián đoạn vì sáp nhập tỉnh. Tuyến đường từ chợ cũ đi Quốc lộ 15A, UBND huyện Quảng Ninh (cũ) bố trí vốn khắc phục, nhưng phải tạm dừng do giải thể chính quyền cấp huyện.

Nhiều tuyến giao thông trọng yếu bị hư hỏng, xuống cấp- Ảnh: T.L

“Để khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của 2 tuyến đường giao thông quan trọng trên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại an toàn, mới đây, UBND tỉnh và UBND xã Trường Ninh đã bố trí lại nguồn vốn và các doanh nghiệp đang triển khai thi công sửa chữa, nâng cấp”, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐT-XD xã Trường Ninh Trần Quốc Khánh cho biết.

Các tuyến giao thông đang triển khai thi công nâng cấp, sửa chữa - Ảnh: T.L

Cụ thể, tuyến đường giao thông từ thôn Đồn cũ đi xã Lệ Ninh, UBND tỉnh đầu tư 4 tỉ đồng và đã giải ngân được 1,2 tỉ đồng. Công trình do Công ty Xây dựng thương mại Trường Minh thi công, cam kết hoàn thành cuối năm 2026.

Tuyến đường từ chợ cũ đi Quốc lộ 15A, UBND xã Trường Ninh bố trí nguồn vốn 1,5 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp giai đoạn 2026-2028, hiện tại mới giải ngân 300 triệu đồng. Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Lợi đảm nhận thi công tại tuyến đường này, cố gắng bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra.