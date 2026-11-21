Tại chương trình, UBND xã Trường Hà công bố quyết định thành lập và ra mắt câu lạc bộ tái hiện nghi thức đón dâu của người Dao đỏ. Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, nhằm gìn giữ và trao truyền những phong tục, tập quán đặc sắc của đồng bào Dao đỏ.

Tái hiện nghi thức rước dâu về nhà trai trong lễ cưới truyền thống của người Dao đỏ tại xã Trường Hà.

Điểm nhấn của chương trình là phần tái hiện nghi thức đón dâu truyền thống của người Dao đỏ với các nghi lễ đặc sắc như xin phép tổ tiên, đón dâu, gặp gỡ hai họ và lễ bái tổ tiên. Trong tiếng kèn Pí lè, thanh la rộn ràng, các nghi thức thể hiện nét đẹp văn hóa, quan niệm về hạnh phúc lứa đôi và lòng thành kính với tổ tiên.

Các đại biểu và du khách tham quan không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa, giao lưu trong trang phục truyền thống của người Dao đỏ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Khắc Quang ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Đồng chí đề nghị xã Trường Hà duy trì hoạt động hiệu quả câu lạc bộ; tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng và khai thác thêm những nghi lễ, phong tục đặc sắc của các dân tộc khác trên địa bàn, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch. Đồng thời, phát huy vai trò của các xóm, nghệ nhân và người dân trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Khắc Quang tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Tái hiện Nghi thức đón dâu trong lễ cưới của người Dao đỏ xóm Lũng Pươi, xã Trường Hà.

Việc ra mắt câu lạc bộ và tái hiện nghi thức đón dâu truyền thống góp phần nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa trong cộng đồng, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm văn hóa đặc sắc, từng bước phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng tại xã Trường Hà.