Xã Trung Sơn khai giảng 2 lớp đào tạo nghề

Xã Trung Sơn khai giảng lớp trồng cây ăn quả cho học viên trên địa bàn xã.

Trong thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật xây dựng dân dụng, quy trình thi công các công trình, sử dụng công cụ, thiết bị và bảo đảm an toàn lao động; kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; phương pháp bón phân cân đối, quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng; định hướng phát triển kinh tế vườn theo hướng VietGAP, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Bên cạnh học lý thuyết, các học viên còn được thực hành, hướng dẫn trực tiếp nhằm nâng cao kỹ năng nghề, vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tế sản xuất và đời sống.

Xã Trung Sơn khai giảng lớp xây dựng dân dụng cho học viên trên địa bàn.

Việc tổ chức các lớp đào tạo nghề không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận kiến thức, kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng và trồng trọt. Từ đó, từng bước phát triển sản xuất theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập; góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.