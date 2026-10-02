Sáng 2-10, UBND xã Trung Khánh Vĩnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026.

Đội thi tranh tài ở nội dung thực hành chữa cháy.

Hội thi có sự tham gia của 6 đội đến từ các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Các đội thi thực hành chữa cháy và cứu người, với yêu cầu phối hợp nhanh chóng, chính xác và bảo đảm an toàn.

Kết thúc hội thi, đội Ban Chỉ huy Quân sự xã đoạt giải nhất; đội thôn Hòn Lay đạt giải nhì; đội thôn Sông Giang đoạt giải ba. Các đội còn lại đoạt giải khuyến khích.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026.

Lãnh đạo UBND xã tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026.

Hội thi góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Nhân dân, đồng thời phát huy phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó và xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở.