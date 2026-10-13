Xã Trung Khánh Vĩnh ra mắt mô hình tuyên truyền thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Chiều 13-10, UBND xã Trung Khánh Vĩnh tổ chức lễ ra mắt, tuyên truyền và bàn giao mô hình cụm pano cố định gắn với bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật, vỏ lọ vắc xin, hóa chất thú y sau sử dụng trên địa bàn xã.

Theo đó, xã đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2026 sẽ tổ chức thu gom, lưu chứa và chuyển giao 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật, vỏ lọ vắc xin, bao bì, chai lọ hóa chất thú y sau sử dụng cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định; bảo đảm an toàn trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý, không để chất thải phát tán ra môi trường.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã kiểm tra mô hình.

Tại lễ ra mắt mô hinh, 25 đại biểu đại diện cho 5 thôn được cán bộ xã hướng dẫn việc thu gom, xử lý bao rác thải nguy hại sau sử dụng; thực hiện công tác vận động tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường và bàn giao mô hình về các thôn để quản lý, triển khai. Việc bố trí các bể chứa tại khu vực sản xuất giúp người dân thuận tiện tập kết chất thải sau sử dụng, góp phần bảo vệ nguồn nước, đất sản xuất và cảnh quan nông thôn.

Người dân thu gom vỏ lọ vắc xin về nơi tập kết.

Mô hình nhằm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom, phân loại và bỏ đúng nơi quy định các loại chất thải nguy hại phát sinh trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; hạn chế tình trạng vứt bỏ, đốt hoặc chôn lấp không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, mô hình này đóng vai trò then chốt giúp xã hoàn thiện tiêu chí môi trường, một trong những điều kiện bắt buộc để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

MÃ PHƯƠNG