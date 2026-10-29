Xã Trung Khánh Vĩnh phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Sáng 29-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Khánh Vĩnh tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 trên địa bàn xã.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Nguồn quỹ nhằm góp phần chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống, từng bước ổn định sinh kế và thoát nghèo bền vững.

Trao tiền ủng hộ cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Với tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia vì cộng đồng, lễ phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Tổng số tiền vận động, ủng hộ tại buổi lễ đạt 38,9 triệu đồng.

Hoạt động góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, nhân ái, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng; đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội để cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng xã Trung Khánh Vĩnh ngày càng phát triển.