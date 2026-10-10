Xã Trung Hà tổ chức chương trình nghệ thuật 'Sắc màu Trung Hà'

Các đại biểu cùng đông đảo người dân tham dự chương trình.

Dự chương trình có đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải Nhất thi trình diễn trang phục dân tộc cho thí sinh Ma Thị Bích, thôn Tân Hà.

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu Trung Hà” mang đến các tiết mục ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, giới thiệu vẻ đẹp mùa vàng, con người Trung Hà và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Tham gia biểu diễn có các câu lạc bộ văn hóa dân gian trên địa bàn cùng các ca sĩ, nghệ sĩ khách mời đến từ Hà Nội. Sự kết hợp giữa chất liệu văn hóa truyền thống và âm nhạc hiện đại tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức công bố và trao giải Hội thi trình diễn trang phục dân tộc xã Trung Hà năm 2026.

Các đại biểu và thí sinh chụp ảnh lưu niệm tại Hội thi trình diễn trang phục dân tộc xã Trung Hà năm 2026.

Chương trình góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Trung Hà, gắn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc với phát triển du lịch địa phương. Lễ hội Cốm và chợ quê, chợ số, quảng bá các sản phẩm đặc sản xã Trung Hà năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 11-10.