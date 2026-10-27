Xã Trung Giã tăng cường phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô

Lực lượng bảo vệ rừng kiểm tra các bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực núi Hàm Lợn. Ảnh: Mộc Miên

Tập trung kiểm soát các khu vực trọng điểm

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 4 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) Nguyễn Văn Hải, nguy cơ cháy rừng tại các xã thuộc khu vực IV, gồm Trung Giã, Kim Anh, Sóc Sơn và Nội Bài hiện đang ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Trước tình hình đó, Hạt Kiểm lâm số 4 đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra những khu vực có nguy cơ cao, duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ, đẩy mạnh tuyên truyền quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Các tổ chức, cá nhân nhận hợp đồng bảo vệ rừng cần bố trí người thường xuyên có mặt tại hiện trường, tuần tra, kiểm soát người ra vào rừng và kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ phát sinh nguồn lửa.

Lực lượng bảo vệ rừng tuần tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cháy cao. Ảnh: Mộc Miên

Ghi nhận tại xã Trung Giã, địa phương có diện tích rừng lớn thứ hai của Hà Nội với khoảng 1.437,6 ha rừng. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trung Giã Nguyễn Duy Thiêm cho biết, đặc điểm địa hình đồi núi dốc, chia cắt khiến việc tiếp cận hiện trường khi xảy ra cháy gặp nhiều khó khăn. Rừng tại xã Trung Giã chủ yếu là thông, keo, bạch đàn và rừng trồng hỗn giao thông - keo. Vào mùa hanh khô, lớp thực bì gồm lau, lách, tế guột, bòng bong, cây bụi cùng cành khô, lá rụng tích tụ làm gia tăng nguy cơ phát sinh và lan truyền cháy.

Đáng lưu ý, nhiều khu vực rừng nằm xen kẽ, tiếp giáp khu dân cư và đất sản xuất tại các thôn Bắc Sơn, Nam Lý, Lương Hội, Đô Tân, Lai Sơn, Hợp Nhất, Tân Yên, Nam Sơn, Thanh Hà, Xuân Bảng… việc đốt rác không kiểm soát, đều có thể dẫn đến cháy rừng.

Thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2026 - 2027, xã Trung Giã đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng, tăng cường tuần tra và chuẩn bị phương án ứng phó tại chỗ; tổ chức hoạt động tập huấn cho các cán bộ cơ sở, người dân tại địa bàn có rừng...

Các khu vực được chú trọng kiểm soát gồm: Núi Dị, Núi Voi (thôn Lương Hội); rừng Bắc Sơn, Nam Lý, nhất là những vị trí giáp ranh và khu vực liên quan đến trường bắn; rừng Xuân Bảng; khu vực ven hồ Hoa Sơn (thôn Nam Sơn), hồ Hàm Lợn (thôn Thanh Hà); tuyến từ chân đền Gióng đến Khe Vạng, xóm 6, thôn Nam Sơn; Khe Nhót, Núi Na (thôn Tân Yên); Núi Mỏ và các bãi tập, trường bắn thuộc thôn Hợp Nhất.

Những khu vực giáp ranh với tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và các xã Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn cũng được tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn nguy cơ cháy lan.

Chủ động phương án “4 tại chỗ”, nâng cao ý thức cộng đồng

Theo ông Nguyễn Hồng Phú, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trung Giã, trước nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở cấp 5, lực lượng chuyên trách Tổ bảo vệ rừng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, chú trọng thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, gồm lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy tại chỗ. Các lực lượng tổ chức phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa tại những vị trí cần thiết; rà soát đường tiếp cận rừng, nguồn nước và phương tiện phục vụ chữa cháy.

Phát dọn thực bì, chủ động tạo đường băng cản lửa, hạn chế nguy cơ cháy lan. Ảnh: Mộc Miên

Trên địa bàn có các hồ Hàm Lợn, Hoa Sơn, Tân Bình, Cầu Bãi… có thể cung cấp nước chữa cháy tùy vị trí, mực nước và điều kiện thực tế. Riêng khu vực dãy núi Hàm Lợn có khoảng 8km đường phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng, cùng một số chòi canh lửa và bể chứa nước.

Tuy nhiên, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn đối mặt với không ít khó khăn về địa hình, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí phục vụ tuần tra, chữa cháy cũng cần tiếp tục được bổ sung.

Đặc biệt, dãy núi Hàm Lợn là điểm đến của nhiều nhóm trekking, dã ngoại, trải nghiệm thiên nhiên cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong kiểm soát nguồn lửa vào mùa hanh khô.

Núi Hàm Lợn (xã Trung Giã) là điểm trekking thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Mộc Miên

Chị Ngô Thị Hoài Linh (phường Hà Đông, Hà Nội) - du khách tham gia đoàn trekking tại hồ Hàm Lợn cho biết: “Trước khi lên núi tham quan tôi đã có thấy biển báo quy định không tự ý đốt lửa, hái hoa, bẻ cành, bảo vệ cảnh quan rừng... Chúng tôi sẽ nghiêm túc chấp hành quy định”.

Tổ bảo vệ rừng lắp đặt các biển báo tại các lối vào rừng, điểm tập trung khách trekking và những khu vực có nguy cơ cháy cao. Ảnh: Mộc Miên

Với sự chủ động của lực lượng chức năng và ý thức trách nhiệm của cộng đồng, nhất là người dân sống ven rừng và du khách đến các điểm trekking, dã ngoại có ý nghĩa góp phần cùng chính quyền địa phương bảo vệ màu xanh của rừng Trung Giã trong suốt mùa hanh khô.

Thống kê của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trung Giã, từ năm 2024 đến tháng 9-2026, địa bàn xảy ra 18 vụ cháy; riêng giai đoạn từ tháng 7-2025 đến tháng 9-2026 ghi nhận 2 vụ. Số vụ cháy rừng những năm gần đây có xu hướng giảm, song mỗi vụ cháy vẫn tiềm ẩn nguy cơ lan rộng và gây thiệt hại đáng kể. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trung Giã Nguyễn

Duy Thiêm cho biết.