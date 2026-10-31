Xã Trung Giã: Người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm đất đai trước thời điểm cưỡng chế

Đoàn công tác xã Trung Giã tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm đất đai. Ảnh: ĐH

Thực hiện Kế hoạch số 415/KH-UBND ngày 19-10-2026 của UBND xã Trung Giã về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai, địa phương đã rà soát và xử lý 14 trường hợp vi phạm trên địa bàn các thôn: Thanh Hà, Nam Sơn, Xuân Bảng, Hồng Kỳ, Hợp Nhất, Bắc Sơn, Lai Sơn, Nam Lý và An Lạc, với tổng diện tích đất vi phạm hơn 15.600 m² (bao gồm diện tích chuyển mục đích trái phép, lấn chiếm và san lấp).

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ, đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, đất ở; lấn, chiếm đất do Nhà nước quản lý. Đây đều là những trường hợp đã có quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính nhưng chậm tháo dỡ.

Với phương châm “tuyên truyền, vận động đi trước một bước”, UBND xã Trung Giã ưu tiên giải pháp giải thích, vận động người dân tự giác chấp hành nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại tài sản cho nhân dân và giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Hình ảnh công trình vi phạm trên địa bàn, người dân đã chủ động tháo dỡ trước thời điểm cưỡng chế. Ảnh: ĐH

Ngày 31-10, đoàn công tác của xã đã trực tiếp đến từng hộ dân tại các thôn Thanh Hà, Nam Sơn, Xuân Bảng để phân tích quy định pháp luật và mức độ vi phạm; đồng thời vận động các hộ dân nâng cao ý thức chấp hành, chủ động tự tháo dỡ các công trình vi phạm, khắc phục hậu quả theo quy định. Qua tuyên truyền, các hộ vi phạm đều nhận thức rõ trách nhiệm, đồng thuận ký cam kết và chủ động triển khai tháo dỡ công trình.

Theo Phó Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Trung Giã Nguyễn Hữu Vương, đạt được kết quả ban đầu này là nhờ sự vận động, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cấp ủy, chính quyền địa phương với lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể, nâng cao ý thức chấp hành quy định của người dân.

Người dân ký cam kết tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động. Ảnh: ĐH

Người dân chủ động tháo dỡ công trình vi phạm đất đai. Ảnh: ĐH

Theo kế hoạch, trong các ngày 1 và 2-11-2026, UBND xã tiếp tục vận động các trường hợp còn lại. Đối với những hộ cố tình không chấp hành, xã sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định.

Việc xử lý dứt điểm 14 trường hợp vi phạm đất đai lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Trung Giã.

Theo kế hoạch, từ 8 giờ 30 ngày 3-11-2026, xã Trung Giã sẽ tổ chức ra quân cưỡng chế đối với các công trình còn lại chưa tự tháo dỡ. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trình tự pháp luật; sau khi hoàn thành, toàn bộ các diện tích đất vi phạm sẽ được bàn giao cho đơn vị quản lý chuyên trách theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tái chiếm hoặc phát sinh vi phạm mới.