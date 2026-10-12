Xã Trung Giã kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Hữu Mạnh và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Thị Kim Tuyến trao quyết định về công tác cán bộ Văn phòng HĐND và UBND xã Trung Giã. Ảnh: Hương Ly

Theo các quyết định được công bố, việc kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã Trung Giã được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 19 ngày 28-9-2026 của HĐND xã về tổ chức lại các phòng chuyên môn.

Cụ thể, tại Văn phòng HĐND và UBND xã, ông Nguyễn Văn Thi được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng.

Trao quyết định về công tác cán bộ Phòng Nội vụ - Tư pháp xã Trung Giã. Ảnh: Hương Ly

Tại Phòng Nội vụ - Tư pháp, ông Đàm Khắc Trường, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng, được phân công đến nhận công tác tại UBND xã và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng.

Trao quyết định về công tác cán bộ Phòng Kinh tế xã Trung Giã. Ảnh: Hương Ly

Trao quyết định công tác cán bộ Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Hương Ly

Ông Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế. Tại Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường, bà Bùi Thị Thúy Ngân giữ chức vụ Trưởng phòng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã trao quyết định công tác cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội. Ảnh: Hương Ly

Đối với Phòng Văn hóa - Xã hội, bà Nguyễn Thị Trà Liên được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng.

Song song với công tác cán bộ, ngày 9-10-2026, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Giã ban hành các quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã; chuyển đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ mới thành lập theo quy định.

Các chi bộ được thành lập tương ứng với tổ chức của từng cơ quan, đơn vị, gồm: Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, HĐND xã, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Văn phòng HĐND và UBND xã, các phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã. Cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ được chỉ định cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định nâng cấp Chi bộ Trạm Y tế thành Đảng bộ Trạm Y tế trực thuộc Đảng bộ xã Trung Giã. Ảnh: Hương Ly

Đáng chú ý, Chi bộ Trạm Y tế được nâng cấp thành Đảng bộ Trạm Y tế trực thuộc Đảng bộ xã Trung Giã, gồm 3 chi bộ với 45 đảng viên. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; ông Hoàng Duy Tùng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Chi bộ Trường THPT Trung Giã cũng được nâng cấp thành Đảng bộ Trường THPT Trung Giã, gồm 2 chi bộ với 50 đảng viên. Bà Nguyễn Thị Tươi được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Bắc giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Giã đồng thời quyết định đổi tên 9 chi bộ doanh nghiệp, hợp tác xã và quỹ tín dụng trực thuộc.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo và sắp xếp các tổ chức Đảng góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức của xã Trung Giã. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, các cơ quan, đơn vị cần bảo đảm bàn giao công việc đầy đủ, phân định rõ trách nhiệm, duy trì phối hợp chặt chẽ, không để gián đoạn hoạt động, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp.