Xã Trung Giã kiên quyết xử lý vi phạm đất lâm nghiệp

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Hiển

Chiều 17-9, UBND xã Trung Giã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Theo Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 15-9-2026, có 6 trường hợp vi phạm với tổng diện tích chiếm đất 1.183,21m², tại các thôn Hoa Sơn, Xuân Bảng và Thanh Hà. Đây là những trường hợp đã có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Tại hội nghị, đại diện các thôn và bộ phận chuyên môn rà soát tình hình từng trường hợp, thống nhất phương án xử lý và phân công nhiệm vụ cho các lực lượng liên quan.

Trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế, UBND xã Trung Giã yêu cầu các thôn tiếp tục tuyên truyền, giải thích và vận động các hộ dân chấp hành quyết định xử lý, chủ động tháo dỡ công trình vi phạm, hạn chế thiệt hại về tài sản và giảm phát sinh tình huống phức tạp tại cơ sở.

Phòng Kinh tế xã được giao theo dõi, giám sát quá trình tự tháo dỡ; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND xã để có phương án xử lý đối với từng trường hợp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành quy định pháp luật về đất đai.

Từ 8 giờ ngày 23-9-2026, xã Trung Giã sẽ tổ chức cưỡng chế đối với các công trình vi phạm đất lâm nghiệp. Ảnh: Đức Duy

UBND xã Trung Giã yêu cầu quá trình thực hiện phải công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục pháp luật; tổ chức nhanh gọn, đúng tiến độ. Sau khi hoàn thành, khu đất được bàn giao cho đơn vị quản lý theo quy định. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm diện tích đất sau xử lý được quản lý chặt chẽ, không để tái diễn vi phạm.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Giã Nguyễn Thị Thanh Huyền yêu cầu Phòng Kinh tế xã bám sát từng trường hợp; lãnh đạo các thôn tiếp tục vận động người dân tự giác chấp hành, đồng thời hoàn tất các điều kiện cần thiết phục vụ phương án cưỡng chế.

Việc xử lý 6 trường hợp vi phạm đất lâm nghiệp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai tại cơ sở, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất và phòng ngừa vi phạm phát sinh.

Theo kế hoạch, từ 8 giờ ngày 23-9-2026, xã Trung Giã sẽ tổ chức cưỡng chế đối với các công trình chưa tự tháo dỡ và thực hiện cho đến khi hoàn thành.