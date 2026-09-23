Xã Trung Giã kiên quyết xử lý công trình xây dựng trái phép
Nhằm chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép trên đất không được xây dựng, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, UBND xã Trung Giã đã rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra ngay từ cơ sở. Qua đó, từng bước đưa công tác quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng trên địa bàn vào nền nếp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-trung-gia-kien-quyet-xu-ly-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-418999.htm