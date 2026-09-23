Xã Trung Giã kiên quyết xử lý công trình xây dựng trái phép

Có thời điểm mực nước sông Hồng chỉ còn khoảng 1-2m, nhưng khi nước lên có thể vượt 10m. Có thể thấy không gian ven sông không thể được quy hoạch như một khu đô thị thông thường. Muốn khai thác tiềm năng hàng nghìn ha bãi sông, trước hết phải hiểu dòng chảy, xác định nơi nào cần dành cho nước, nơi nào có thể dành cho cây xanh, công viên và đâu mới là khu vực đủ điều kiện phát triển đô thị.