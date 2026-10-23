Xã Trung Giã: Hơn 700 triệu đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2026 trong ngày đầu phát động

Xã Trung Giã trao bảng vinh danh “Tấm lòng vàng” tới các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm đã đồng hành với Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội năm 2026. Ảnh: Đức Hiển

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã Trương Thị Thanh Nhàn cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới phương thức vận động, kết nối những tấm lòng nhân ái, huy động nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã Trương Thị Thanh Nhàn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đức Hiển

Năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” xã Trung Giã vận động được hơn 600 triệu đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp chăm lo Tết cho 340 lượt hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, khánh thành và bàn giao 23 nhà Đại đoàn kết, kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng; trao 65 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng nhiều sổ tiết kiệm, phần quà và các hình thức hỗ trợ thiết thực.

Đặc biệt, trước những thiệt hại do mưa lũ trong năm 2025, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được phát huy. Thông qua công tác vận động, kết nối của Mặt trận, hơn 7 tỷ đồng hàng hóa và nguồn lực cứu trợ đã được tiếp nhận, phân phối; các quyết định hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng được triển khai, giúp các hộ dân bị ảnh hưởng từng bước khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Đại diện cơ quan UBND xã Trung Giã trao ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026. Ảnh: Đức Hiển

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các nhà hảo tâm và những người con quê hương cùng tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đã hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội của địa phương với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Tiêu biểu có Hội Doanh nghiệp xã Trung Giã, Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Bắc Thăng Long, Hội Những người con Thánh Gióng cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.

Đáng chú ý, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Trung Giã quyết định hỗ trợ 700 triệu đồng xây dựng 7 nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, xã trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, nhà Mái ấm tình thương và các phần quà an sinh xã hội; trao bảng vinh danh “Tấm lòng vàng” tới các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm đã đồng hành với Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội năm 2026.

Đại diện Hội Doanh nghiệp xã Trung Giã trao ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026. Ảnh: Đức Hiển

Phát biểu hưởng ứng chương trình, ông Bùi Đức Huyên, Giám đốc Công ty cổ phần Dinh dưỡng Việt Tín, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Trung Giã khẳng định, giá trị của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng doanh thu, lợi nhuận hay quy mô phát triển mà còn thể hiện ở trách nhiệm với cộng đồng và những giá trị tốt đẹp đóng góp cho xã hội. Hội Doanh nghiệp xã Trung Giã sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, góp thêm nguồn lực chăm lo các hoàn cảnh khó khăn.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã Trương Thị Thanh Nhàn, thời gian tới, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các thôn rà soát nhu cầu thực tế của từng hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; từ đó xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn lực.