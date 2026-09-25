Xã Trung Giã giữ vững đà tăng trưởng kinh tế - xã hội

Các đai biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Hiển

Đẩy mạnh mô hình “Đảng viên số, Chi bộ số”

Trong quý III năm 2026, Đảng ủy xã Trung Giã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh.

Hoạt động của HĐND xã tiếp tục được đổi mới, bám sát chương trình công tác năm 2026. Trong quý, HĐND xã tổ chức thành công Kỳ họp thứ hai, HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031, ban hành 7 nghị quyết. Công tác giám sát, khảo sát được triển khai theo chương trình, tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, cải cách hành chính, khám chữa bệnh và những vấn đề dân sinh. Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND xã đã tổ chức 6 cuộc giám sát, khảo sát.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Giã Nguyễn Thị Kim Tuyến trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Đức Hiển

Công tác tiếp công dân được duy trì nghiêm túc. Trong quý, HĐND xã tiếp 21 lượt công dân, tiếp nhận 8 ý kiến, kiến nghị, phản ánh và 4 đơn; 2 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết đã được xử lý, đạt 100%.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng Đề án tổ chức lại các chi bộ trực thuộc sau sắp xếp thôn; kiện toàn cấp ủy các chi bộ; triển khai mô hình “Đảng viên số, Chi bộ số”, hướng tới xây dựng “Đảng bộ số”; đẩy mạnh xử lý công việc trên môi trường điện tử và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trên nền tảng số…

Thu ngân sách đạt 187% dự toán

Theo báo cáo tại hội nghị, kết quả phát triển kinh tế của xã tiếp tục giữ đà tăng trưởng ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước quý III đạt hơn 215,5 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt hơn 526,8 tỷ đồng, bằng 187% dự toán thành phố giao. Tổng vốn đầu tư công năm 2026 được bố trí hơn 945,7 tỷ đồng; giải ngân lũy kế đến thời điểm báo cáo đạt hơn 519,8 tỷ đồng, bằng 61,61% kế hoạch vốn thành phố giao.

Đồng chí Hoàng Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng trình bày tham luận về công tác giải phóng mặt bằng tại hội nghị. Ảnh: Đức Hiển

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục được duy trì. Xã đã tiếp nhận, giải quyết 261 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn hóa đơn điện tử, thanh toán số, bán hàng trực tuyến cho 581/668 hộ kinh doanh, đạt 86,97%; đồng thời thành lập Hội Doanh nghiệp xã Trung Giã.

Trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân và vụ Mùa của xã đạt gần 3.359ha. Toàn xã có 25 sản phẩm OCOP; xã hướng dẫn 5 chủ thể hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng OCOP năm 2026. Công tác chăn nuôi, thú y và kiểm soát giết mổ được tăng cường; phê duyệt 3 cơ sở giết mổ tập trung tạm thời, chấm dứt hoạt động 57/57 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ; trong quý không phát sinh ổ dịch nguy hiểm.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường. Xã hoàn thành rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, đề nghị thành phố phê duyệt kế hoạch giao đất gắn với giao rừng năm 2027 đối với 892,88ha rừng phòng hộ.

Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được chủ động triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong quý, địa bàn xã xảy ra một đợt thiên tai, ảnh hưởng đến 368 hộ với 1.609 người và gần 299ha sản xuất nông nghiệp, xã đã huy động lực lượng, phương tiện kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập từ 17 trường xuống còn 8 trường; tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 đúng kế hoạch tại 100% trường học. Công tác bán trú được duy trì cho 2.158 học sinh tiểu học. Các chính sách an sinh xã hội, người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ xử lý một số vi phạm đất đai còn chậm; việc “làm sạch” cơ sở dữ liệu đất đai chưa đạt yêu cầu; vẫn còn hồ sơ hành chính giải quyết quá hạn và một số phản ánh, kiến nghị cần tiếp tục tập trung xử lý.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Đức Hiển

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, khắc phục ngay các tồn tại. Trong quý IV-2026, toàn xã tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện quy hoạch chung; xử lý dứt điểm vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, đất lâm nghiệp xong trước ngày 30-10; tăng cường quản lý đất công, nhà kho, nhà xưởng, bến bãi; thực hiện đấu thầu đất công đợt 2.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với các mô hình “Đảng viên số, Chi bộ số”, “Nhà văn hóa số”, “Di sản số”, “Công dân số” và quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.