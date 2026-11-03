Xã Trung Giã đẩy nhanh tiến độ khám sơ tuyển công dân nhập ngũ năm 2027

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Giã Nguyễn Thị Kim Tuyến và Phó Chủ tịch UBND xã Trung Giã Nguyễn Hồng Sơn kiểm tra công tác tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027. Ảnh: ĐH

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Trung Giã, tính đến 11 giờ 30 ngày 3-11, toàn xã có 924/1.457 công dân thuộc diện khám đã có mặt, đạt 63,4%. Qua sơ tuyển, có 806 công dân đạt yêu cầu về sức khỏe, chiếm 87,2% số công dân đã tham gia khám; 118 công dân không đạt yêu cầu.

Công tác khám sơ tuyển sức khỏe công dân nhập ngũ năm 2027 được xã Trung Giã triển khai nghiêm túc, đúng quy trình. Ảnh: ĐH

Đánh giá kết quả triển khai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Giã Nguyễn Thị Kim Tuyến yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đôn đốc, vận động công dân đến thực hiện khám sơ tuyển theo đúng quy định, phấn đấu bảo đảm 100% quân số thuộc diện khám. Quá trình tổ chức cần tuân thủ chặt chẽ quy trình chuyên môn, phân loại sức khỏe chính xác theo quy định của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của thành phố, bảo đảm chất lượng công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Lực lượng quân sự, y tế phối hợp tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐH

Theo kế hoạch, với tổng số 1.457 công dân thuộc diện khám tại 16 thôn trên địa bàn, xã Trung Giã đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành công tác sơ tuyển trước ngày 6-11-2026. Đây là khâu quan trọng trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, góp phần lựa chọn những thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe, chính trị, trình độ văn hóa, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.