Xã Trung Giã đẩy nhanh số hóa đảng viên trên phần mềm 4.0

Cán bộ, công chức của xã về các chi bộ thôn hướng dẫn, hỗ trợ đảng viên cập nhật, làm sạch dữ liệu. Ảnh: HL

Đảng bộ xã Trung Giã hiện có 2.360 đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trung Giã đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

Quá trình triển khai được thực hiện chặt chẽ, từ khâu đối chiếu, cập nhật thông tin trên phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử đến việc quét (scan) hồ sơ giấy, thực hiện ký số và tải dữ liệu lên hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.

Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí Cấp ủy viên trực tiếp về các chi bộ thôn để hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, đảng viên làm sạch dữ liệu. Các khâu được thực hiện theo nguyên tắc “làm đến đâu, chắc đến đó; số hóa đến đâu, xác thực đến đó”, bảo đảm chất lượng thông tin trước khi đưa vào hệ thống.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, các lực lượng tham gia đã chủ động bố trí thời gian làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật để thực hiện các khâu rà soát, chỉnh lý, quét hồ sơ, ký số và cập nhật dữ liệu.

Công tác số hóa hồ sơ đảng viên tại xã Trung Giã được thực hiện quyết liệt, bảo đảm đúng tiến độ. Ảnh: HL

Theo thống kê, tính đến 17h ngày 31-10-2026, xã Trung Giã đã quét được 814 hồ sơ, ký số 525 hồ sơ, trong đó 515 hồ sơ được tải lên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.

Đối với công tác cập nhật, làm sạch dữ liệu, toàn Đảng bộ có 2.143/2.278 đảng viên hoàn thành, đạt 94,07%. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện địa bàn rộng, số lượng đảng viên đông, trình độ và khả năng tiếp cận công nghệ giữa các nhóm đảng viên còn khác nhau.

Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Trung Giã Ngô Ngọc Huân cho biết, trong quá trình triển khai, khó khăn về đường truyền và kết nối hệ thống cũng ảnh hưởng đến tiến độ xử lý. Có thời điểm, cán bộ không thể truy cập hoặc cập nhật thông tin liên tục, phải kiểm tra lại trạng thái hồ sơ để xác định dữ liệu đã được ghi nhận đầy đủ hay chưa. Điều này khiến một số công đoạn mất thêm thời gian, dù việc rà soát, phân loại và chuẩn bị hồ sơ vẫn được duy trì.

Trước thực tế đó, Ban Xây dựng Đảng xã tập trung hướng dẫn các chi bộ chủ động thực hiện những phần việc có thể triển khai trước như kiểm tra hồ sơ giấy, đối chiếu thông tin, phân loại tài liệu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình số hóa. Những vướng mắc liên quan đến kỹ thuật được tổng hợp, phản ánh đến đơn vị phụ trách để phối hợp xử lý.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thị Kim Tuyến kiểm tra công tác số hóa hồ sơ đảng viên tại Ban Xây dựng Đảng. Ảnh: HL

Kiểm tra thực tế công tác số hóa hồ sơ tại Ban Xây dựng Đảng và các tổ chức Đảng trực thuộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Giã Nguyễn Thị Kim Tuyến yêu cầu bảo đảm độ chính xác của dữ liệu; đồng thời chỉ đạo phân công cán bộ hỗ trợ chi bộ thôn, tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật và hoàn thành việc tải lên các hồ sơ đã quét, ký số.

Việc đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên tại Trung Giã không chỉ phục vụ yêu cầu của “Chiến dịch 100 ngày làm sạch hồ sơ đảng viên” theo chỉ đạo của thành phố mà còn góp phần đổi mới phương thức quản lý đảng viên ở cơ sở theo hướng minh bạch, hiện đại.