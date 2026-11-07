Xã Trung Giã: 128 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

Các đại biểu tham dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11. Ảnh: Đức Hiển

Theo các quyết định của Thành ủy Hà Nội, đợt 7-11-2026, Đảng bộ xã Trung Giã có 128 đảng viên được xét tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 102 đảng viên được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Trung Giã trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành đợt 7-11. Ảnh: Đức Hiển

Đại diện các đảng viên, đồng chí Lê Đức Hòa, đảng viên Chi bộ thôn Kim Ninh, vinh dự được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm xây dựng Đảng và quê hương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Hữu Mạnh phát biểu. Ảnh: Đức Hiển

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Hữu Mạnh trân trọng chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, chia sẻ với thân nhân các đảng viên được truy tặng.

Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chi bộ tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò, kinh nghiệm của các đảng viên cao tuổi Đảng; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng và trách nhiệm cho thế hệ đảng viên trẻ.

Đảng ủy xã Trung Giã khen thưởng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ làm sạch dữ liệu đảng viên. Ảnh: Đức Hiển

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Trung Giã đã khen thưởng 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ làm sạch dữ liệu đảng viên.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Đảng bộ xã Trung Giã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sự gắn bó giữa các thế hệ đảng viên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.