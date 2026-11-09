Xã Trung Chính có hơn 75 ha cây rau màu bị ngập do mưa lớn

Theo ghi nhận từ UBND xã Trung Chính, lượng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn khiến hệ thống thoát nước đồng ruộng tại nhiều thôn bị quá tải. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng đã vượt mốc 75 ha, tập trung chủ yếu ở các diện tích lúa, hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày đang trong thời kỳ sinh trưởng quan trọng.

Được biết, hiện nay, người dân trên địa bàn xã đã gieo trồng được 376 ha cây trồng vụ đông. Tại các cánh đồng bị ngập, nước dâng cao từ 30-50 cm, nhiều khoảng ruộng bị ngập trắng. Nếu tình trạng úng ngập kéo dài nguy cơ làm hư hỏng, rụng rễ và thối rữa các loại hoa màu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và nguồn thu nhập của hàng trăm hộ dân địa phương.

Để bảo vệ diện tích cây trồng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã huy động lực lượng phối hợp cùng người dân triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp; tích cực tiến hành dọn dẹp vật cản tại các kênh mương, dòng chảy chính để khơi thông luồng lách. Đồng thời, kiểm tra, rà soát an toàn đê, công trình thủy lợi, cầu, đường và các công trình hạ tầng thiết yếu; chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước, xử lý các điểm ngập úng, ách tắc giao thông khi phát sinh.