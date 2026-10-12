Xã Trừ Văn Thố khởi công trường học mang tên Anh hùng liệt sĩ

﻿Lãnh đạo địa phương và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trừ Văn Thố

Tại Nhà trưng bày Di tích lịch sử Chiến thắng bót Cây Trường, các đại biểu và đông đảo nhân dân địa phương cùng thân nhân liệt sĩ thành kính dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ. Hoạt động thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của người con ưu tú quê hương. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

﻿Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình Trường THCS Trừ Văn Thố (giai đoạn 2)

Cùng ngày, xã Trừ Văn Thố tổ chức lễ khởi công công trình Trường THCS Trừ Văn Thố (giai đoạn 2), tại ấp Bằng Lăng nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học tại ngôi trường mang tên Anh hùng Liệt sĩ. Công trình có tổng diện tích sàn gần 4.400m², gồm khối nhà 5 tầng và tầng áp mái, có tổng cộng 14 phòng học, 8 phòng bộ môn cùng các khu chức năng khác. Tổng kinh phí đầu tư hơn 72 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2027.

﻿Họp mặt kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13-10) tại xã Trừ Văn Thố

Dịp này, xã Trừ Văn Thố tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), lãnh đạo địa phương đã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2026 của xã, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển, một số dự án và quy hoạch trong thời gian tới. Lãnh đạo địa phương cũng cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.