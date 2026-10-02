Xã Trịnh Tường triển khai mô hình “Hành chính công di động”

Với phương châm đưa dịch vụ hành chính đến tận cơ sở, tại chương trình, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Các nội dung tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như hộ tịch, chứng thực, đất đai, xây dựng, bảo trợ xã hội, người có công và các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

Cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị xã Trịnh Tường trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Cùng với tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục hành chính, cán bộ chuyên môn trực tiếp hỗ trợ người dân lập, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và các tiện ích số.

Chương trình còn lồng ghép tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khuyến khích mỗi cá nhân chủ động ứng dụng công nghệ, sử dụng các nền tảng số trong giải quyết công việc và đời sống.

Trong buổi sáng 2/10, các cán bộ, công chức, viên chức đã hỗ trợ trên 60 lượt người dân; tiếp nhận và hướng dẫn thực hiện trên 40 thủ tục hành chính.

Cán bộ, công chức xã Trịnh Tường hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Mô hình “Hành chính công di động” là giải pháp thiết thực nhằm đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở. Qua đó góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Thời gian tới, UBND xã Trịnh Tường tiếp tục triển khai mô hình tại các thôn trên địa bàn, ưu tiên những khu vực còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ hành chính công; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID và các tiện ích số, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW và xây dựng chính quyền số gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.