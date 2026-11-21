Các đồng chí lãnh đạo xã kiểm tra các dự án.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại Khu đô thị Thiều, Khu đô thị Tân Dân, Dự án mở rộng đường Lê Tán Tương và nghe báo cáo về tiến độ thi công, giải ngân vốn, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 59 dự án đang triển khai. Tính đến ngày 20/11/2026, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt hơn 241,1 tỷ đồng, bằng 90,02% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, nguồn vốn tỉnh bổ sung đã giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Xã Triệu Sơn đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện thủ tục thanh toán, phấn đấu hoàn thành các công trình theo kế hoạch, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Qua kiểm tra, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn Phạm Nguyên Hồng yêu cầu UBND xã, các phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án xây dựng xã và các nhà thầu tăng cường phối hợp, tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện đủ điều kiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng thời, phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu đưa kết quả giải ngân vốn đầu tư công về đích trước 20 ngày so với kịch bản tăng trưởng đã xây dựng.