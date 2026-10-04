Xã Triệu Sơn huy động hơn 6.000 lượt người tổng vệ sinh môi trường

Các lực lượng chức năng ra quân dọn hành lang giao thông, vỉa hè.

Thực hiện chiến dịch, người dân cùng lực lượng công an, dân quân, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể tập trung quét dọn đường làng, ngõ xóm; phát quang, cắt tỉa cây xanh; khơi thông cống rãnh, kênh mương; làm sạch lòng đường, vỉa hè, chỉnh trang cảnh quan theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các lực lượng chức năng ra quân dọn hành lang giao thông, vỉa hè.

Để chiến dịch được triển khai đồng bộ, Đảng ủy xã Triệu Sơn ban hành chỉ thị và các văn bản chỉ đạo; thành lập các đoàn, tổ kiểm tra thường xuyên đôn đốc, chấn chỉnh hoạt động tại các thôn; đưa kết quả thực hiện vào chỉ tiêu đánh giá phong trào thi đua.

UBND xã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân để thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia; huy động nhân lực, máy móc hỗ trợ người dân dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, tháo dỡ các công trình, cây cối lấn chiếm không gian công cộng.

Người dân thôn Dân Lý, xã Triệu Sơn tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Trong thời gian triển khai, toàn xã đã vệ sinh, phát quang hơn 112km đường giao thông; khơi thông, xử lý 25km kênh mương; cắt tỉa 133 cây xanh trên Quốc lộ 47B, Quốc lộ 47C và đường tỉnh 514; tháo dỡ 135 biển quảng cáo, ô dù; vận động 318 hộ ký cam kết không tái lấn chiếm vỉa hè.

Người dân xã Triệu Sơn tham gia dọn dẹp môi trường.

Sau chiến dịch, Đảng ủy xã Triệu Sơn tiếp tục chỉ đạo duy trì hoạt động vệ sinh môi trường vào Chủ nhật hằng tuần trên địa bàn toàn xã, từng bước đưa việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường trở thành nền nếp thường xuyên trong cộng đồng.