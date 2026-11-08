Xã Triệu Sơn bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2030

Quang cảnh hội nghị.

Toàn xã có 23 tổ bầu cử, với khoảng 12.777 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu. Công tác tổ chức được triển khai theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã. Các quy trình, thủ tục bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Trước đó, xã Triệu Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc bầu trưởng thôn, giúp người dân nhận thức rõ quyền và trách nhiệm trong lựa chọn người đại diện cho cộng đồng dân cư.

Việc bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2030 là đợt sinh hoạt dân chủ quan trọng ở cơ sở, góp phần củng cố tổ chức tự quản, lựa chọn đội ngũ cán bộ thôn có phẩm chất, năng lực, uy tín, gần dân, sát dân; qua đó phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển.