Xã Triệu Bình: Ra quân giải tỏa vi phạm, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông

Các lực lượng chức năng xã Triệu Bình ra quan giải tỏa hành lang an toàn giao thông - Ảnh: M.T

Thời gian qua, trên tuyến Đường tỉnh 578B đoạn đi qua địa bàn xã Triệu Bình, tình trạng người dân tự ý lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, dựng biển quảng cáo, vật kiến trúc... diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và cản trở lưu thông của các phương tiện.

Tháo dỡ các biển hiệu, vật kiến trúc ảnh hưởng lối đi trên hành lang đường bộ - Ảnh: Q.N

Trước thực trạng đó, UBND xã Triệu Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Công an xã Triệu Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường và hành lang an toàn đường bộ. Nội dung tập trung vào việc kiểm tra, lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm; xử lý tình trạng xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi hành lang an toàn giao thông, tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng, lề đường.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.