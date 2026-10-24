Xã Triệu Bình: Ra quân giải tỏa vi phạm, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông
Sáng 24/10, UBND xã Triệu Bình tổ chức ra quân chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã. Đợt ra quân thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc xử lý vi phạm, trả lại hành lang đường bộ thông thoáng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Thời gian qua, trên tuyến Đường tỉnh 578B đoạn đi qua địa bàn xã Triệu Bình, tình trạng người dân tự ý lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, dựng biển quảng cáo, vật kiến trúc... diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và cản trở lưu thông của các phương tiện.
Trước thực trạng đó, UBND xã Triệu Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Công an xã Triệu Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường và hành lang an toàn đường bộ. Nội dung tập trung vào việc kiểm tra, lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm; xử lý tình trạng xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi hành lang an toàn giao thông, tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng, lề đường.
Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phap-luat/202610/xa-trieu-binh-ra-quan-giai-toa-vi-pham-lap-lai-trat-tu-hanh-lang-an-toan-giao-thong-da476f1/