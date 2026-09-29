Xã Tri Tôn hoàn thành diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ

Lực lượng tham gia diễn tập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái đến dự.

Cuộc diễn tập được tổ chức đúng đề mục qua 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ.

Qua diễn tập và rút kinh nghiệm, xã Tri Tôn nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu của lực lượng quân sự, công an và các ngành trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã khen thưởng cho lực lượng tham gia thực binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.