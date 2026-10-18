Xã Trí Phải tăng tốc khám sức khoẻ toàn dân

Là địa phương có dân số đông, với hơn 50.000 người, thời gian qua, lực lượng y tế xã Trí Phải đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ khám sàng lọc cho người dân. Tuy nhiên, đến giữa tháng 10, gần 30% dân số địa phương vẫn chưa được kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

Trước tình hình đó, xã Trí Phải chủ động đề xuất Sở Y tế tỉnh Cà Mau kết nối, phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đưa đoàn y, bác sĩ cùng trang thiết bị chuyên môn về địa phương, trực tiếp khám và tầm soát bệnh cho người dân.

Đông đảo người dân xã Trí Phải đến Trạm Y tế xã khám sức khoẻ định kỳ.

Bác sĩ Trần Xuân Nhương, Giám đốc Trạm Y tế xã Trí Phải, cho biết: “Đến nay, xã đã hoàn thành khám sức khoẻ cho hơn 70% dân số. Trong giai đoạn nước rút của chiến dịch 45 ngày đêm, trạm huy động toàn bộ lực lượng xuống tận các địa bàn để khám vét cho người dân. Cùng với sự hỗ trợ của đoàn y, bác sĩ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, địa phương quyết tâm đến ngày 30/10 hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khoẻ định kỳ cho người dân”.

Chương trình khám sàng lọc có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân nắm bắt tình trạng sức khoẻ, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật để được tư vấn và điều trị kịp thời. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đợt khám vét lần này thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia.

BS CKII Vương Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau (người đứng, áo trắng) và PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (bìa phải), theo dõi quá trình siêu âm cho người dân.

Có mặt từ sớm để được thăm khám, ông Đoàn Văn Khánh, Ấp 2, xã Trí Phải, phấn khởi chia sẻ: “Bác sĩ khám bệnh tận tình, phát thuốc chu đáo. Cả gia đình tôi đều tranh thủ đi khám đợt này. Được kiểm tra sức khoẻ miễn phí ngay tại địa phương, bà con ai nấy đều rất mừng”.

Cùng chung niềm vui, bà Võ Thị Giáp, Ấp 1, xã Trí Phải, cho biết: “Được địa phương gửi phiếu mời, tới ngày là tôi đi khám. Ở đây, bác sĩ khám tổng quát cho tôi, nếu có vấn đề gì cần uống thuốc thì cũng được cấp thuốc miễn phí, tôi an tâm lắm”.

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba trong năm 2026, đoàn y, bác sĩ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đến hỗ trợ khám sức khoẻ cho người dân tỉnh Cà Mau. Đoàn bố trí nhân lực thuộc nhiều chuyên khoa như nội, ngoại, sản, mắt, tai - mũi - họng; đồng thời mang theo các thiết bị phục vụ siêu âm, đo điện tim và xét nghiệm đường huyết lưu động, góp phần nâng cao hiệu quả khám sàng lọc tại cơ sở.

BS CKII Vương Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau và PGS.TS.BS

Nguyễn Minh Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, kiểm tra cơ số thuốc phục vụ cấp phát cho người dân.

Chia sẻ về hoạt động hỗ trợ địa phương, PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương cho biết: “Đoàn đã bố trí nhân lực thuộc các khoa lâm sàng và cận lâm sàng, thực hiện siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm đường huyết cho người dân. Bên cạnh công tác chuyên môn, chúng tôi cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trí Phải và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa”.

Bên cạnh hoạt động khám, chăm sóc sức khoẻ, đoàn công tác Trường Đại học Y Dược Cần Thơ còn trao tặng 100 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trí Phải.