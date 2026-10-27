Xã Trần Văn Thời trao đổi triển khai mô hình sản xuất tuần hoàn xanh

Tham dự buổi làm việc, về phía Xã Trần Văn Thời có đồng chí Đặng Trí Thủ, Bí thư Đảng uỷ xã, cùng đại diện lãnh đạo UBND xã và các phòng, ban chuyên môn. Về phía Trường Đại học Bạc Liêu có PGS.TS. Tiền Hải Lý, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng các giảng viên và đại diện các đơn vị chuyên môn liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND Xã Trần Văn Thời và Trường Đại học Bạc Liêu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về mục tiêu, phạm vi, nội dung và sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ “Xây dựng mô hình sản xuất tuần hoàn xanh: Lúa hữu cơ – cá đồng hoặc tôm càng xanh – trồng màu, cây ăn trái – trồng nấm rơm bền vững, gắn với du lịch cộng đồng tại ấp Bình Minh, Xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau”.

Theo khảo sát, ấp Bình Minh có khoảng 406 ha đất sản xuất nông nghiệp, với 520 trong tổng số 629 hộ dân sống chủ yếu bằng nghề nông. Người dân có kinh nghiệm trồng lúa hai vụ, kết hợp nuôi cá đồng trong ruộng và kênh nội đồng; đồng thời phát triển rau màu, cây ăn trái.

Mô hình được định hướng theo hướng sản xuất lúa hữu cơ, kết hợp nuôi cá đồng hoặc tôm càng xanh, trồng rau màu, cây ăn trái, trồng nấm rơm và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp. Các hoạt động sản xuất sẽ được kết nối với du lịch cộng đồng, góp phần đa dạng hoá sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Các đại biểu trao đổi, thống nhất định hướng phối hợp và trách nhiệm thực hiện mô hình sản xuất tuần hoàn xanh.

Theo kế hoạch, mô hình dự kiến triển khai trên diện tích tối thiểu 5 ha tại Tổ hợp tác Sản xuất – Dịch vụ du lịch sinh thái cộng đồng Bình Minh 2. Mô hình dự kiến thực hiện trong 24 tháng, hướng đến xây dựng phương thức sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả, thân thiện với môi trường, tạo cơ sở để nhân rộng tại địa phương.

Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp khảo sát, hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tổ chức tập huấn và chuyển giao công nghệ; UBND Xã Trần Văn Thời làm đầu mối phối hợp, lựa chọn hộ dân tham gia và theo dõi quá trình thực hiện.

Mô hình dự kiến triển khai tại Tổ hợp tác Sản xuất – Dịch vụ du lịch sinh thái cộng đồng Bình Minh 2.

Các bên cũng thảo luận, thống nhất định hướng phối hợp, phân công trách nhiệm, xác định đầu mối liên hệ và tiến độ triển khai. Đồng thời, các đại biểu trao đổi về nội dung chuyên môn, hồ sơ và trình tự thực hiện theo quy định.

Người dân Xã Trần Văn Thời thu hoạch, vận chuyển lúa hữu cơ, phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp, hướng đến mô hình canh tác tuần hoàn xanh, bền vững.

Việc triển khai mô hình nhằm phát huy tiềm năng sản xuất nông nghiệp của địa phương, thúc đẩy liên kết giữa các khâu sản xuất, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, hướng đến phát triển kinh tế xanh, bền vững và gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch cộng đồng./.