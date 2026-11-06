Xã Trần Văn Thời tập trung khống chế dịch tả heo Châu Phi

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tô Hoài Phương chủ trì buổi làm việc. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Việt Khái.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tô Hoài Phương yêu cầu Xã Trần Văn Thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả heo Châu Phi.

Theo báo cáo của UBND Xã Trần Văn Thời, dịch tả heo Châu Phi được công bố từ ngày 27/7/2026. Khởi phát tại ấp Trần Hợi, sau đó lan ra 6 ấp khác.

Tính đến ngày 2/11/2026, toàn xã ghi nhận 35 hộ chăn nuôi có heo mắc bệnh, buộc tiêu huỷ 343 con với tổng trọng lượng hơn 25 tấn.

Trên địa bàn xã hiện có 501 hộ nuôi, tổng đàn 3.975 con. Chăn nuôi chủ yếu theo quy mô hộ gia đình, phân tán trên địa bàn rộng khiến công tác giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh gặp nhiều trở ngại. Các hoạt động vận chuyển, mua bán cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan.

Ông Nguyễn Văn Cầu, Phó Trưởng phòng Kinh tế Xã Trần Văn Thời, báo cáo tình hình ổ dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn và các biện pháp phòng, chống đã được triển khai.

Ngay sau khi công bố dịch, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng thú y và các trưởng ấp tăng cường giám sát đàn heo, cấp phát 180 lít thuốc Supercid để tiêu độc khử trùng; đồng thời tuyên truyền người dân áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, không mua bán, vận chuyển heo bệnh và chủ động khai báo dịch bệnh.

Bên cạnh đó, công tác tiêu huỷ heo bệnh được thực hiện đúng theo hướng dẫn chuyên môn.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, thông tin về các giải pháp hỗ trợ địa phương và lưu ý quy trình tiêu huỷ, khử trùng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu phân tích nguyên nhân phát sinh, lây lan dịch bệnh; đánh giá công tác giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, tiêu độc khử trùng, kiểm soát vận chuyển, giết mổ và các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai.

Bà Trần Hồng Tân, Trưởng ấp Rạch Ráng B (Xã Trần Văn Thời), kiến nghị xây dựng lò thiêu huỷ động vật tập trung nhằm hỗ trợ công tác dập dịch.

UBND Xã Trần Văn Thời kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thú y tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật trong giám sát, khoanh vùng, xử lý dịch bệnh và hướng dẫn khôi phục chăn nuôi sau dịch.

Đồng thời, đề nghị Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Trần Văn Thời cử cán bộ phối hợp, hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ tiêu huỷ, thống kê thiệt hại, để đề nghị tỉnh hỗ trợ và thanh, quyết toán kinh phí.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tô Hoài Phương chỉ đạo các giải pháp kiểm soát dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Xã Trần Văn Thời.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tô Hoài Phương yêu cầu UBND Xã Trần Văn Thời tuyệt đối không chủ quan, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả heo Châu Phi, kiên quyết không để dịch tiếp tục lan rộng.

Trong đó, cần rà soát, thống kê chính xác tổng đàn, theo dõi sát tình hình dịch bệnh tại từng hộ, từng ấp; phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh.

Công tác tiêu huỷ heo bệnh phải bảo đảm đúng quy trình, không để phát tán mầm bệnh ra môi trường. Đồng thời, tăng cường tiêu độc, khử trùng, kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ heo; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người chăn nuôi trong phòng, chống dịch bệnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời chỉ đạo đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hỗ trợ thiệt hại, bảo đảm công tác phòng, chống dịch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả./.