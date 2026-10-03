Xã Trần Văn Thời phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Bản, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 9 tháng, Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Sản lượng lúa hơn 61.000 tấn, bằng 100,8% kế hoạch; tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 5.940 ha, sản lượng gần 11.200 tấn. Xã duy trì 3 sản phẩm OCOP hạng 4 sao và 2 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm. Trong 9 tháng, xã giải quyết việc làm cho 994 lao động; xây dựng và bàn giao 12 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc cho hơn 14.230 người. Du lịch thu hút khoảng 14.250 lượt khách, doanh thu ước đạt 6,4 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện. Đảng bộ xã hiện có 38 tổ chức đảng trực thuộc với 2.016 đảng viên; kết nạp 51 đảng viên mới, đạt 80,95% chỉ tiêu. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị trực thuộc được triển khai theo quy định.

Tổng sản lượng lúa 9 tháng năm 2026 của xã vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã còn một số khó khăn như: sản xuất nông nghiệp chịu tác động của sâu bệnh, giá lúa thấp, thời tiết diễn biến phức tạp; tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm; chuyển đổi số và cơ sở vật chất y tế còn hạn chế.

Các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu, đóng góp ý kiến vào kết quả 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung lưu ý xã tập trung phát triển kinh tế, đẩy nhanh thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; quản lý chặt quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang lộ giới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung đề nghị Đảng uỷ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị địa phương nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, nhất là tại các địa bàn xa trung tâm. Tiếp tục củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, phát huy hiệu quả các mô hình “ấp không ma tuý”, “trường học không ma tuý”. Tăng cường xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và chú trọng phát triển đảng viên bảo đảm số lượng và chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Trần Văn Thời, tiếp thu ý kiến và chỉ đạo tại hội nghị.