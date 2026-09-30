Xã Trần Thương tổ chức Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Đoàn rước kiệu Thánh tại Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn xã Trần Thương cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Trần Thương và đại biểu dâng hương tại Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Thánh Trần, bồi đắp truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Diễn văn tại Lễ tưởng niệm nêu rõ, hơn 700 năm đã đi qua, nhưng tên tuổi Hưng Đạo Đại Vương vẫn sáng ngời trong lịch sử và trong tâm thức Nhân dân. Khi vó ngựa xâm lăng đe dọa bờ cõi, Người cùng triều đình, quân dân nhà Trần kết tụ ý chí toàn dân, lập nên những chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông. Hàm Tử, Chương Dương, Bạch Đằng còn vang âm khí phách Đại Việt: một dân tộc biết đồng lòng vì nghĩa lớn, biết đứng lên bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Tài thao lược của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đi liền với tấm lòng thương dân, trọng tướng sĩ, đặt vận mệnh đất nước lên trên lợi ích riêng. Từ lời hiệu triệu trong Hịch tướng sĩ đến những trận đánh làm xoay chuyển thời cuộc, Hưng Đạo Đại Vương đã khơi dậy sức mạnh của lòng yêu nước, của kỷ cương và niềm tin chiến thắng. Bài học sâu xa Hưng Đạo Đại Vương để lại không chỉ nằm ở chiến thắng trên chiến trường, mà còn ở đạo lý giữ nước: muốn nước bền vững phải giữ lòng dân, nuôi dưỡng sức dân và vun đắp sự đồng tâm.

Lễ tưởng niệm Đức Thánh Trần là dịp để mỗi người tự nhắc mình sống xứng đáng hơn với công đức của các bậc tiền nhân. Cán bộ và Nhân dân xã Trần Thương nguyện đoàn kết, tận tâm xây dựng quê hương; chăm lo đời sống Nhân dân; giáo dục thế hệ trẻ hiểu lịch sử bằng tình yêu và trách nhiệm; giữ gìn không gian tôn nghiêm, các giá trị văn hóa và cảnh quan Đền Trần Thương. Nguyện cầu anh linh Đức Thánh Trần phù hộ cho quốc thái dân an, đất nước hòa bình, thịnh vượng; quê hương Trần Thương ngày càng phát triển, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trước đó, Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương năm 2026 đã tổ chức Lễ rước Thánh, rước bài vị.

Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương năm 2026 được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương từ ngày 25 - 30/9 (tức ngày 15 - 20 tháng 8 âm lịch).