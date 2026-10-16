Xã Trần Thương bàn giao cá thể động vật rừng quý hiếm nhóm IB cho Vườn Quốc gia Cúc Phương

Đại diện xã Trần Thương (bên phải) bàn giao cá thể Diều hoa Miến Điện cho đại diện Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Cá thể Diều hoa Miến Điện được ông Trương Văn Hinh, thôn Nhân Bình (xã Trần Thương) phát hiện bị vướng vào lưới trong khuôn viên nhà vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 12/10/2026, có trọng lượng khoảng 1,5 kg. Sau khi bắt giữ lại, ông Hinh tìm hiểu trên mạng Internet biết được đây là loài động vật rừng quý hiếm cần được bảo tồn, đã trình báo và giao nộp cho chính quyền địa phương.

Ông Trương Văn Hinh (bên trái) giao nộp cá thể Diều hoa Miến Điện cho đại diện xã Trần Thương.

Khi tiếp nhận cá thể Diều hoa Miến Điện từ người dân giao nộp, xã Trần Thương đã liên hệ với Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Vườn Quốc gia Cúc Phương để được hướng dẫn các thủ tục bàn giao. Hiện, cá thể động vật rừng quý hiếm này đang được Vườn Quốc gia Cúc Phương cứu hộ, chăm sóc, phục hồi sức khỏe và bản năng tự nhiên, khi kiểm tra thấy đủ điều kiện sẽ tái thả về môi trường tự nhiên.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã quý hiếm cho cơ quan chức năng thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên, môi trường, nhất là động vật hoang dã.

Theo các cơ quan chức năng, khi phát hiện động vật hoang dã bị săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép hoặc bắt gặp các cá thể động vật hoang dã bị thương, lạc đàn, người dân không tự ý mua bán, nuôi nhốt, giết mổ, cần kịp thời thông báo để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.